به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کرامت ویس‌کرمی روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت) در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از روند تخصیص سوخت به ماشین‌آلات کشاورزی ارائه کرد و یادآور شد: سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در قالب سال زراعی از ابتدای مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد تعیین می‌شود.

وی افزود: مبنای تعیین این سهمیه، سطح زیرکشت اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی است که به تفکیک استان‌ها و محصولات زراعی در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه در سال‌های گذشته، نشست‌های متعددی میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی برگزار شده است، گفت: بر اساس سطح زیرکشت، نوع محصول، میزان عملیات زراعی و الگوی مصرف سوخت ماشین‌آلات، سهمیه مورد نیاز هر استان محاسبه و تعیین می‌شود.

ویس‌کرمی تصریح کرد: بر اساس دستورعمل ابلاغی در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و با لحاظ مطالعات انجام‌شده از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در سال زراعی امسال تعیین و سهمیه سالانه هر استان مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه این سهمیه‌ها در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) ثبت و در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد، گفت: سهمیه تعیین‌شده به‌صورت دوره‌ای در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و مصرف آن نیز به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: در فرآیند تعیین سهمیه، سه شاخص اصلی شامل سطح زیرکشت اعلامی، میزان ساعات مورد نیاز برای عملیات زراعی هر محصول و ضریب مصرف سوخت ماشین‌آلات مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و بر همین اساس نیاز سوخت بخش کشاورزی در هر استان برآورد و تخصیص داده می‌شود.

ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه در فرآیند یادشده همکاری نزدیکی میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، یادآور شد: اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت، نوع محصول و زمان عملیات کشاورزی از سوی این وزارتخانه در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار می‌گیرد تا توزیع سوخت به‌صورت هدفمند و متناسب با نیاز واقعی بخش کشاورزی انجام شود.