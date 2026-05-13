به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کتابی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید رئیس سازمان بازرسی منطقه ۴ کشور از واحدهای تولیدی و کشاورزی شهرستان ملایر با اشاره به اجرای طرح مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی در سه فاز توسعه‌ای کرد: فاز نخست این مجموعه هم‌اکنون آماده بهره‌برداری است و عملیات اجرایی فازهای دوم و سوم نیز با همکاری سازمان انرژی اتمی در حال انجام است.

وی هدف اصلی این پروژه را ارتقای کیفیت و کاهش دورریز محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی این مرکز، ماندگاری محصولات را به‌ویژه در حوزه صادرات به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

فرماندار ویژه ملایر ادامه داد: با توجه به اینکه کشمش یکی از عمده‌ترین محصولات صادراتی ملایر است، استفاده از فناوری پرتودهی ضمن رفع دغدغه کشاورزان برای نگهداری طولانی‌مدت در انبارها و جلوگیری از فساد فیزیکی، امکان رقابت محصولات این شهرستان را در بازارهای بین‌المللی ارتقا خواهد داد.

ملایر قطب بلامنازع تولید انگور و کشمش کشور

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر ملایر در این حوزه بیان کرد: استان همدان با دارا بودن ۲۴ هزار هکتار باغ انگور، سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار تن از این محصول را تولید می‌کند.

حجت‌الله شهبازی افزود: میزان تولید سالانه کشمش در استان حدود ۴۵ هزار تن است که بیش از ۸۰ درصد آن به بازارهای هدف خارجی صادر می‌شود؛ موضوعی که همدان را در رتبه دوم تولید و صادرات این محصول در کشور قرار داده است.

وی در پایان بیان کرد: هم‌اکنون ۵۳ کارخانه فرآوری کشمش با ظرفیت اسمی ۹۰ هزار تن در سال، در سطح استان همدان مشغول به فعالیت هستند که راه‌اندازی مرکز پرتودهی می‌تواند زنجیره ارزش این صنعت را تکمیل کند.