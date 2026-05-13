به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ سید حسن مرتضوی، ظهر چهارشنبه در مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان سیستان و بلوچستان، با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: کسانی که مدعی فاصله گرفتن مردم از نظام بودند، امروز باید این حضور گسترده و جانانه را ببینند؛ حضوری که نه تنها در ایران بلکه در سایر بلاد اسلامی و حتی کشورهای غربی نیز در حمایت از جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، برگزاری مراسم‌هایی نظیر اهدای جهیزیه را جلوه‌ای از جریان زیبای زندگی در کشور عنوان کرد و افزود: توجه به جوانان، تسهیل ازدواج و حمایت از نوعروسان، نشانه اهتمام نظام به آینده‌سازان کشور است.

سردار مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های بومی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امروز افتخار می‌کنیم که در رأس مدیریت اجرایی استان، مدیری از اهل سنت بلوچ و بومی سکاندار شده است. این موضوع نشان‌دهنده اعتماد نظام به ظرفیت‌های ارزشمند مردم بلوچ و اهل سنت است.

وی تأکید کرد: آینده‌ای روشن در انتظار این استان است و جوانان مستعد و مؤمن این سرزمین می‌توانند فردایی درخشان را رقم بزنند.