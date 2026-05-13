۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

آبگیری ۱۰ حوض‌انبار در مسیر کوچ عشایر سیستان برای تأمین آب دام

زابل - مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان از آبگیری ۱۰ باب حوض‌انبار ذخیره آب در مسیر کوچ عشایر سیستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد کمالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آبگیری ۱۰ باب حوض‌انبار ذخیره آب در مسیر کوچ عشایر سیستان خبر داد و افزود: این حوض‌انبارها با هدف تأمین آب مورد نیاز دام عشایر کوچنده توسط تانکرهای آبرسانی سیار آبگیری شده‌اند.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان بیان کرد: این اقدام در راستای تأمین یکی از ضروری‌ترین نیازهای عشایر در مسیر کوچ، تسهیل روند جابه‌جایی و رفع نیاز آبی دام انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از جامعه عشایری گفت: خدمات‌رسانی به عشایر کوچنده به‌ویژه در شرایط دشوار و در مسیرهای طولانی کوچ از اولویت‌های اداره‌کل امور عشایر استان است و تلاش می‌شود با پشتیبانی مستمر، بخشی از مشکلات این قشر زحمتکش کاهش یابد.

کمالی بیان کرد: آبگیری حوض‌انبارهای واقع در مسیر کوچ نقش مهمی در پشتیبانی از دام عشایر و کاهش دغدغه‌های آنان در فصل جابه‌جایی دارد و این روند با توجه به نیاز مناطق مختلف ادامه خواهد داشت.

