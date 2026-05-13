به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد کمالی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آبگیری ۱۰ باب حوض‌انبار ذخیره آب در مسیر کوچ عشایر سیستان خبر داد و افزود: این حوض‌انبارها با هدف تأمین آب مورد نیاز دام عشایر کوچنده توسط تانکرهای آبرسانی سیار آبگیری شده‌اند.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان بیان کرد: این اقدام در راستای تأمین یکی از ضروری‌ترین نیازهای عشایر در مسیر کوچ، تسهیل روند جابه‌جایی و رفع نیاز آبی دام انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از جامعه عشایری گفت: خدمات‌رسانی به عشایر کوچنده به‌ویژه در شرایط دشوار و در مسیرهای طولانی کوچ از اولویت‌های اداره‌کل امور عشایر استان است و تلاش می‌شود با پشتیبانی مستمر، بخشی از مشکلات این قشر زحمتکش کاهش یابد.

کمالی بیان کرد: آبگیری حوض‌انبارهای واقع در مسیر کوچ نقش مهمی در پشتیبانی از دام عشایر و کاهش دغدغه‌های آنان در فصل جابه‌جایی دارد و این روند با توجه به نیاز مناطق مختلف ادامه خواهد داشت.