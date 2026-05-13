به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل مرتبط با حوزه ثبت اسناد و املاک با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه اراضی، مسکن و بافت‌های فرسوده اظهار داشت: بخشی از معضلات موجود در این حوزه شناسایی شده و برای رفع آن‌ها جلسات تخصصی متعددی با دستگاه‌های مرتبط از جمله راه و شهرسازی برگزار شده است.

وی افزود: در حال حاضر برخی اقدامات در انتظار تکمیل نقشه‌ها و مستندات فنی است و پس از دریافت اطلاعات نهایی، روند اجرایی برای تعیین تکلیف اراضی و حل مشکلات موجود با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

فرماندار سمنان با اشاره به موضوع بازآفرینی شهری و ساماندهی بافت‌های فرسوده بیان کرد: ظرفیت‌های قانونی لازم برای اجرای طرح‌های بازآفرینی وجود دارد و دستگاه‌های متولی می‌توانند با استفاده از این ظرفیت‌ها، روند نوسازی و تعیین تکلیف املاک را تسریع کنند.

صمیمیان یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در شهرستان را مسائل مرتبط با پروژه‌های مسکن مهر عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های مسکن مهر طی سال‌های گذشته با مشکلات حقوقی و ثبتی مواجه بوده که با همکاری اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی و دستگاه قضایی، روند رفع این موانع در حال انجام است.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه قضایی موجب شده بخشی از پرونده‌های معطل‌مانده تعیین تکلیف شود و خدمات‌رسانی به مردم با سرعت بیشتری ادامه یابد.

فرماندار سمنان همچنین به مشکلات زیرساختی حوزه ثبت اشاره کرد و افزود: توسعه فضاهای اداری و تأمین ساختمان مناسب برای برخی بخش‌های ثبتی از جمله موضوعاتی است که در دستور پیگیری قرار دارد تا خدمات حوزه ثبت با کیفیت و سرعت بیشتری ارائه شود.