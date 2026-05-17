اسناد واحدهای مسکونی محله ۴۰۰ دستگاه سمنان تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر یکشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری سمنان در محل فرمانداری سمنان به محله ۴۰۰ دستگاه به عنوان یکی از مناطق هدف بازآفرینی شهری اشاره داشت و ادامه داد: این محله نیازمند تعیین تکلیف جدی در حوزه اسناد، نوسازی و خدمات رسانی است.

وی خواستار تسریع رسیدگی به مشکلات فوق برای محله ۴۰۰ دستگاه شد و توضیح داد: از اداره راه و شهرسازی و دستگاه های مرتبط انتظار می رود تا در زمان بندی مشخص اسناد واحدهای مسکونی این محله را تعیین تکلیف کنند.

فرماندار سمنان با تاکید به تعیین سهم هر بلوک، اضافه کرد: این اقدام زمینه مشارکت ساکنان را در اجرای طرح های نوسازی فراهم می کند.

صمیمیان به لزوم پراکندگی متوازن در سیاست گذاری حوزه مسکن تاکید کرد و افزود: تمرکز اقشار آسیب پذیر در یک محدوده شکل گیری آسیب های اجتماعی و افزایش مشکلات خدمات رسانی را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اجرای پروژه های بازآفرینی شهری باید در وهله نخست منافع عمومی را تامین کرده و سپس زمینه ساز مشارکت شهروندان شود.