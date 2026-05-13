به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ گنجی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بزرگداشت جشن غدیر استان چهارمحال و بختیاری که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو این ستاد در سالن جلسات مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار شد با اشاره به برپایی جلسات کارشناسی این ستاد با نهادهای مختلف دولتی و مردمی، اظهار کرد: در این راستا شش حوزه برای میهمانی خانوادگی غدیر امسال شامل محتوا، عملیات اجرایی، پشتیبانی مالی، ستادی و اداری، اقناع‌سازی و حوزه شهرستان‌ها تعیین شده است.

دبیر ستاد غدیر استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برای هر بخش چندین کارگروه با مشارکت نهادهای دولتی و مردمی ذیل ستاد تشکیل شده است، این جشن خانوادگی در مرکز استان در بلوار آیت‌الله کاشانی از ابتدای میدان آیت‌الله دهکردی تا چهارراه فارابی و کاشانی جدید برپا خواهد شد.

گنجی بیان کرد: پیش‌بینی استقرار ۲۵۰ موکب در محل این جشن صورت گرفته است که به ارائه طیف گسترده خدمات به مردم می‌پردازد که در این راستا هماهنگی‌های لازم با ادارات و نهادها برای تقسیم کار صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه حداکثر تلاش را برای پای کار آمدن ظرفیت مردمی داریم، گفت: مسئله غدیر کار این یا آن نهاد خاص نیست بلکه متعلق به همه بوده و باید تمام امکانات و ظرفیت‌های مردمی را پای کار بیاوریم و نهادهای دولتی کار پشتیبانی را انجام می‌دهند.

دبیر ستاد غدیر استان تصریح کرد: در کنار برپایی این میهمانی بزرگ در شهرکرد و سایر شهرستان‌ها، اقدامات مهمی چون ترویج احسان و اطعام غدیر، تقویت نهضت نهج‌البلاغه خوانی، تبیین و تبلیغ سبک زندگی علوی، تبیین موضوع مباهله و سایر برنامه‌ریزی‌ها در ساحت محتوا مورد توجه این ستاد است که متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

یادآور می‌شود، در این نشست هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی ضمن اعلام آمادگی دستگاه خود برای پای کار آوردن ظرفیت‌ها، نظرات و پیشنهاداتی را برای برپایی هر چه بهتر میهمانی خانوادگی غدیر ارائه کردند.

تأکید بر تبیین جایگاه واقعه غدیر و نقش کلیدی آن در اعتقادات شیعه خاصه در جریان اجتماعات شبانه مردم، پیوند برنامه‌های غدیر با شرایط حساس کنونی، برپایی برنامه‌های ابتکاری غدیر در ادارات و ارتقای سطح آگاهی جامعه هدف، رساندن پیام غدیر به اقصی نقاط استان، ترویج مواسات و همدلی مومنانه، حضور میدانی و تعامل چهره به چهره مبلغان با مردم ناظر به تبیین موضوع غدیر، شبیه‌سازی واقعه غدیر در برنامه‌های این ایام، ترویج برنامه‌ها با محوریت پویش «ایران همدل»، برپایی میز خدمت مسئولان در جشن غدیر، کاهش هزینه‌ها و تمرکز بر برنامه‌های محتوایی، برپایی موکب‌های تخصصی و آموزشی غدیر، برپایی برنامه‌های متناسب با سالگرد رحلت امام خمینی (ره) و ... از جمله این پیشنهادات بود.