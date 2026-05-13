به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، پس از تأیید شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور و معاونت آب و آبفا، تفاهمنامه همکاری چهارساله جهت استقرار نظام فنی و اجرایی یکپارچه در بخش آب، با حضور ذینفعان اصلی و شرکتهای مادرتخصصی وزارت نیرو رسماً به جریان افتاد.
بر اساس این گزارش در راستای عملیاتیسازی نشستهای مشترک سال جاری، تفاهمنامه همکاری میان جامعه مهندسان مشاور و معاونت آب و آبفا در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل جامعه مهندسان مشاور مبادله شد.
این تفاهمنامه که بر پایه هفت محور همکاری فنی تنظیم شده، گامی کلیدی در جهت ایجاد هماهنگی میان بخش مشاوران و بخشهای اجرایی و برنامهریز کشور است.
در این مراسم که با حضور حمیدرضا جانباز (معاون آب و آبفا) و محمد ابراهیمنیا (رئیس امور آب، محیط زیست و کشاورزی سازمان برنامه و بودجه) برگزار شد، بر نقش محوری شرکتهای مدیریت منابع آب ایران و مهندسی آب و فاضلاب در اجرای این طرح تأکید شد.
امید میرود این همکاری ۴ ساله بتواند مسیر شفافسازی و استانداردسازی فرآیندهای اجرایی در پروژههای حوزه آب را هموار سازد.
