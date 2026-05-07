باید از ظرفیت مهندسان مشاور برای حل مسائل کلان آب کشور استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، در نشست با رئیس و اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران، با تأکید بر ضرورت استفاده از توان تخصصی مشاوران در حل مسائل کلان کشور گفت: باید زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت مهندسان مشاور در بخش آب، بازنگری طرح‌ها، اصلاح رویه‌ها و تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها فراهم شود.

جانباز با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه پیشین این مجموعه اظهار کرد: در آن جلسه این موضوع مطرح شد که چرا در حل مسائل کلان کشور از ظرفیت جامعه مهندسان مشاور به شکل کافی استفاده نمی‌شود و چرا این توان تخصصی صرفاً به تعدادی پروژه خاص محدود مانده است.

وی افزود: جامعه مهندسان مشاور برای ورود به مسائل کلان بخش آب کشور اعلام آمادگی کرده و لازم است دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی توجه بیشتری به این ظرفیت داشته باشند. به گفته وی، مشارکت دادن بدنه مشاور در حل چالش‌های کشور موضوعی مهم و ضروری است و نباید نگاه به مسائل این حوزه تنها به موضوعات سازه‌ای محدود بماند.

ضرورت اصلاح نگرش‌ها و بازنگری در برخی مقررات

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تأکید بر ضرورت اصلاح نگرش در بخش‌های مختلف اجرایی کشور گفت: در کنار استفاده از ظرفیت فنی و انسانی مشاوران، لازم است برخی قوانین، بخشنامه‌ها و رویه‌های موجود نیز بازنگری شود تا امکان بهره‌گیری بهتر از توان این بخش فراهم شود.

جانباز همچنین بر حمایت از حضور مهندسان مشاور در خارج از کشور در قالب توسعه خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد و افزود: باید از این ظرفیت به‌طور جدی پشتیبانی شود.

وی یکی دیگر از مشکلات موجود را نحوه ارجاع کار به مشاوران عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، اشکال در ارجاع کار موجب شده است مشاوران با بضاعت محدود و با قیمت‌های غیرمعقول پروژه‌هایی را بپذیرند و در ادامه با مشکلات متعدد روبه‌رو شوند.

نیروی انسانی متخصص بخش آب باید مورد توجه قرار گیرد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه فلسفه برگزاری این نشست‌ها توجه به نیروی انسانی متخصص است، ادامه داد: باید مراقب باشیم که این سرمایه انسانی تضعیف نشود. به گفته وی، فعالان این حوزه در بخش آب کشور افتخارات قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند و نتایج آن امروز در پروژه‌های اجراشده و خدمات ارائه‌شده به مردم قابل مشاهده است.

جانباز تصریح کرد: با وجود برخی مشکلات اعتباری و مالی، از نظر فنی، بخش آب کشور از توانمندی بالایی برخوردار است و استانداردهای موجود در این حوزه در بسیاری از موارد قابل مقایسه با کشورهای پیشرو است.

اکنون زمان بازنگری در برخی طرح‌هاست

وی با اشاره به ضرورت استفاده از فرصت‌های جدید برای اصلاح مسیرها گفت: پس از رخدادهای بزرگ، امکان تصمیم‌گیری‌های بزرگ نیز فراهم می‌شود و اکنون پس از جنگ رمضان، زمان آن رسیده است که برخی طرح‌های بخش آب مورد بازنگری قرار گیرند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: برخی طرح‌ها ممکن است تحت تأثیر شرایط آموزشی، اولویت‌های مقطعی یا نگاه‌های صرفاً محلی شکل گرفته باشند و اکنون باید با نگاهی دقیق‌تر، خطاهای گذشته را شناسایی و اصلاح کرد.

وی تأکید کرد: کار فنی و علمی آن است که اشتباهات گذشته تکرار نشود و طرح‌ها از منظر محل استقرار، توجیه اقتصادی و سایر ابعاد تخصصی دوباره بررسی شوند.

بخشی از مطالبات مشاوران به صورت نقدی تأمین شد

جانباز با اشاره به موضوع مطالبات مشاوران گفت: در جلسه‌ گذشته با اعضای جامعه مهندسان مشاور، دو موضوع مطرح شد؛ نخست وجود مطالبات معوق و دوم ضرورت پرداخت نقدی این مطالبات. در همان روز، از مسئولان مرتبط خواسته شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، تأمین اعتبار نقدی برای این بخش در دستور کار قرار گیرد.

پرداخت مطالبات مشاوران باید در اولویت قرار گیرد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تأکید کرد: لازم است به شرکت‌ها و مجموعه‌های زیرمجموعه ابلاغ شود که پرداخت مطالبات مشاوران را در اولویت قرار دهند. این موضوع در سال‌های گذشته نیز مورد تأکید بوده، اما باید بار دیگر با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

وی عنوان کرد: دو پیشنهاد برای پرداخت مطالبات ارائه شده است؛ نخست اینکه پرداخت‌ها با مکانیزمی انجام شود که به‌طور مستقیم به ذی‌نفع واقعی برسد و دوم اینکه شرکت‌ها براساس بخشنامه، پرداخت به مشاوران را در اولویت قرار دهند. این تأکید در سال‌های گذشته هم بوده و لازم است بار دیگر با جدیت دنبال شود.

تاب‌آوری زیرساخت‌های آب در شرایط بحرانی نیازمند توجه ویژه است

جانباز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ارتقای تاب‌آوری در طرح‌ها و خدمات بخش آب گفت: تاکنون در طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، موضوع جنگ و شرایط بحرانی به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته و لازم است از این پس تجارب جهانی در زمینه ارتقای تاب‌آوری در بازنگری طرح‌ها لحاظ شود.

وی افزود: در شرایط تهدید علیه زیرساخت‌ها، از جمله یکی از دغدغه‌های اصلی حفظ نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های برق‌آبی است و این موضوع نشان می‌دهد که هنوز در زمینه تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با شرایط جنگی و تاب‌آوری تأسیسات، خلأهایی وجود دارد.

جانباز تصریح کرد: برای سازمان‌هایی که وظیفه ارائه خدمات به مردم را بر عهده دارند، این مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جامعه مهندسان مشاور می‌تواند در این زمینه به وزارت نیرو کمک کند.

خدمات بخش آب و برق در شرایط سخت ادامه یافت

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با قدردانی از تلاش‌های فعالان صنعت آب و برق کشور گفت: با وجود شرایط دشوار، تلاش شده است چرخه خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود و خدمات در مدار باقی بماند.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در زیرساخت‌های کشور افزود: بخش قابل‌توجهی از پایداری خدمات امروز، حاصل طراحی و اجرای تأسیساتی است که در سال‌های گذشته با تلاش متخصصان این حوزه ایجاد شده است؛ تأسیساتی که حتی در شرایط سخت نیز مانع بروز اختلال گسترده برای مردم شده‌اند.

نشست‌ها باید به تصمیم و پیگیری مستمر منجر شود

جانباز با تأکید بر لزوم تداوم این جلسات گفت: این نشست‌ها نباید صرفاً به طرح موضوعات محدود شود، بلکه باید با دستور کار مشخص، تصمیم‌گیری و پیگیری مستمر همراه باشد.

وی خاطرنشان کرد: اولویت کوتاه‌مدت، کاهش دغدغه‌های مالی مشاوران است و در ادامه باید از ظرفیت این بخش برای بررسی و حل مسائل کلان کشور در حوزه آب بهره گرفت.

معاون وزیر نیرو، همچنین خواستار ارائه پیشنهادهای مشخص درباره بازنگری بخشنامه‌ها، نحوه پرداخت‌ها و سایر مسائل اجرایی شد تا امکان جمع‌بندی و پیگیری آنها فراهم شود.

وی از جامعه مهندسان مشاور خواست در شرایط سخت اقتصادی فعلی، همچون گذشته در موضوع تعدیل نیرو و مدیریت منابع انسانی مدارا کنند و افزود: می‌دانیم که فشارها زیاد است، اما خواهش ما این است که شرایط فعلی را با همراهی پشت سر بگذاریم.