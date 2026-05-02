جلسه کارگروه نظام فنی و اجرایی آب و آبفا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، این جلسه روز چهارشنبه نهم اردیبهشت‌ماه در ساختمان ستادی وزارت نیرو (معاونت آب و آبفا) با محوریت دفتر راهبری و نظارت بر آب و فاضلاب شهری و روستایی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیران شرکت‌های مادر تخصصی از جمله شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توسعه آب و نیروی ایران برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی شامل فدراسیون صنعت آب ایران، جامعه مهندسان مشاور، انجمن صنفی آب و فاضلاب، خبرگان نظام فنی و اجرایی آب و آبفا و خبرگان حقوقی نیز حضور داشتند.

در این نشست ضمن مروری بر ظرفیت‌های قانونی و مقررات مرتبط، مقرر شد بخشنامه‌ای برای ارکان اجرایی طرح‌ها و پروژه‌ها با تأکید بر حفظ نیروی انسانی مشاوران و پیمانکاران، تعیین تکلیف قراردادهای موجود به‌ویژه قراردادهای اولویت‌دار و اجرای مصوبات صادرشده بالادستی تهیه شود تا در صورت حصول اجماع، اقدامات بعدی برای ابلاغ این بخشنامه از سوی معاون آب و آبفا صورت پذیرد.