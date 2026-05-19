هشتمین جلسه پویش «خیزش ملی برای ایران» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، عصر روز سه شنبه هشتمین جلسه پویش ملی «خیزش ملی برای ایران» با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان رئیس‌جمهور، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، ضیا هاشمی معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از مدیران ارشد و مدیران روابط‌عمومی صنعت آب و برق به میزبانی وزارت نیرو برگزار شد.

در این مراسم، مدیران شرکت‌های مادرتخصصی و مدیران روابط‌عمومی صنعت آب و برق و مجریان طرح‌ها و پویش‌های فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف، گزارش‌هایی درباره پویش‌های اجرا شده ارائه کردند.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در این جلسه، گفت: آب یک سیال تراکم‌ناپذیر است و حوادث در آن ابعاد بیشتری پیدا می‌کند و به همین دلیل نسبت به برق، برای پایداری آب تلاش بیشتری نیاز است.

وی افزود: اساساً راهی جز راهبرد فعلی که در حال پیگیری است - یعنی جذاب کردن محیط کسب‌وکار در صنعت و جذب سرمایه - وجود ندارد.

علی‌آبادی با اشاره به تأثیر پویش‌های مدیریت مصرف تصریح کرد: در زمینه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف، پویش «جان فدا» و دیگر پویش‌ها شتاب‌دهنده هستند. برنامه‌های صرفه‌جویی سوخت فقط در سال قبل، ۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی محقق کرده است. همچنین این امکان وجود دارد که این پویش‌ها با بستر ایجاد شده، میلیاردها دلار صرفه‌جویی را محقق کنند.

در بخش دیگر از این نشست، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفت: پیگیری و هماهنگی در صنعت آب و برق در حد عالی استمرار دارد.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب نیز اصلاح الگوی مصرف را همواره مورد تأکید قرار می‌دادند تا جایی که یک سال را به نام «سال اصلاح الگوی مصرف» نامگذاری کردند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: باید از ظرفیت ایجاد شده به نحوه احسن استفاده کرد. تعامل خوبی بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو در پویش «۲ درجه کمتر» و پس از آن «۲۵ درجه» که امسال هم مجدد با همت وزارت نیرو راه‌اندازی شد، رخ داد.

مهاجرانی با ارائه پیشنهاد راه‌اندازی دبیرخانه اصلاح الگوی مصرف با محوریت وزارت نیرو و با کمک وزارت نفت تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود دبیرخانه اصلاح الگوی مصرف راه‌اندازی شود تا وفاق دولت در تمام دستگاه‌ها رخ دهد و کار با دبیرخانه عملیاتی شود.