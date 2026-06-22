به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، جواد حاجیانی مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر آب و فاضلاب شهری و روستایی وزارت نیرو، اذعان کرد: در راستای تنظیم‌گیری مؤثر در بخش آب و آبفا، معاونت آب و آبفا به عنوان بخش پیش‌رو در استفاده از روش‌های متنوع برای تامین مالی پروژه‌ها، اقدام به تهیه راهنمای انتخاب روش تامین مالی و روش اجرا متناسب با پروژه‌های آب، فاضلاب و برق‌آبی در کمیته نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری طرح ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور کرد و این ضابطه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با شماره ۸۹۹ منتشر و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سایت نظام فنی و اجرایی آن سازمان قرار گرفت.

او افزود: بعد از انتشار این ضابطه و با دعوت سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع در جلسه‌ای در بیست و هفتم خرداد جاری برای نمایندگان امور نظام فنی و اجرایی، امور آب، کشاورزی و محیط زیست و امور سیاست‌گذاری توسعه و مشارکت‌ها سازمان برنامه بودجه کشور ارائه و به پرسش‌های حاضرین پاسخ داده شد. پیش از این ضابطه، عناوین دیگری با نام راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک‌های توسعه اسلامی، جهانی و اکو(متناسب با پروژه‌های صنعت آب و آبفا) با شماره ۶۸۵ در سال ۱۳۹۶، راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب با شماره ۷۶۳ در سال ۱۳۹۷ و راهنمای استفاده از مشاور سرمایه‌پذیر در پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی بخش آب و آبفا با شماره ۸۱۷ در سال ۱۳۹۹ در کمیته نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری طرح ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور تهیه و در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته بود.

مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر آب و فاضلاب شهری و روستایی وزارت نیرو از دانشگاه تربیت مدرس برای راهبری تهیه راهنمای انتخاب روش تامین مالی و روش اجرا متناسب با پروژه‌های آب، فاضلاب و برق‌آبی، کشفی و مرادی فلاح به عنوان ناظران تایید کننده آن، کرمی به عنوان رئیس گروه استاندارد و ضوابط معیارهای فنی، قبادی به عنوان دبیر کمیته نظام فنی، اجرایی و بهره‌برداری آب و آبفا و توتونچی معاون محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تایید نهایی ضابطه قدردانی کرد.