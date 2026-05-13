معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آخرین بررسی‌ها نشان از آن دارد که برای امروز و فردا خصوصا در بعدازظهرها شاهد افزایش ابر در استان خواهیم بود.

وی تصریح کرد: بر همین اساس احتمال وقوع رگبارهای پراکنده توام با رعد و برق در سطح استان به‌ویژه در ارتفاعات وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: همچنین وزش باد نسبتا شدید در استان پیش‌بینی می‌شود، بنابراین احتمال خیزش گرد و خاک در برخی از نقاط وجود دارد و شرایط برای انتقال و وقوع پدیده گرد و غبار فراهم است که انتظار می‌رود غلظت بالایی نداشته باشد.

نوروزی بیان داشت: در همین راستا روز گذشته هشدار هواشناسی صادر و لازم است درخصوص استحکام سازه‌های سبک، گلخانه‌ها و... اقدامات لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود از بعدازظهر روز جمعه شاهد ورود تدریجی یک سامانه بارشی به استان باشیم، که تا اوایل هفته آینده ناپایداری‌هایی را در سطح استان به‌ویژه در مناطق شمالی استان، شهرستان‌های کوهرنگ و بن داشته باشیم.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: بررسی نقشه‌ها حاکی از کاهش نسبی دما در استان خصوصا روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه دارد.