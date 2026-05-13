به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیزاده ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: سیستان و بلوچستان به دلیل برخورداری از شرایط متنوع اقلیمی و وجود بیش از چهار هزار و دویست استخر دو منظوره پرورش ماهی و کشاورزی، ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه فعالیتهای آبزیپروری در حوزه آبهای داخلی دارد.
مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان افزود: پرورش ماهی قزلآلای رنگینکمان از جمله فعالیتهای سودآور این بخش به شمار میرود که به دلیل بازدهی مناسب و بازگشت سریع سرمایه، اکنون در نیمی از شهرستانهای استان با موفقیت در حال انجام است.
زاهدان ادامه داد: برای آغاز فعالیت در این حوزه، تامین نهادههایی مانند بچهماهی و خوراک نیازمند سرمایه اولیه است و برخی آبزیپروران توان مالی کافی برای راهاندازی واحدهای پرورش را ندارند، از این رو حمایت مالی و ارائه تسهیلات کمبهره میتواند زمینه توسعه این فعالیتها را فراهم کند.
وی بیان کرد: در همین راستا نشست مشترکی با حضور مدیران و معاونان دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مسئولان شیلات استان و دهیاران منتخب شهرستانهای زاهدان، میرجاوه، خاش و تفتان برگزار شد و در آن ظرفیتها، مسائل و راهکارهای توسعه آبزیپروری مورد بررسی قرار گرفت.
علیزاده گفت: در این نشست مقرر شد در فاز اول در شش ماهه اول سال ۴۰ طرح و برای هر طرح، ۳۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات کمبهره از سوی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اختصاص یابد تا در زمینه تامین نهادههای پرورش ماهیان سردابی، ایجاد واحدهای جدید آبزیپروری و مرمت و بازسازی استخرها هزینه شود.
