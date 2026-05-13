به گزارش خبرنگار مهر، جواد سپهوند ظهر امروز سهشنبه در جریان بازدید از شبکه آبیاری تحتفشار در اراضی روستای «ده باقر» شهرستان خرمآباد، اظهار داشت: این بازدید باهدف بررسی آخرین مراحل اجرایی، نظارت بر روند تکمیل و آمادهسازی پروژه برای تحویل قطعی انجام شد.
وی افزود: در جریان این بازدید، وضعیت فنی پروژه و میزان انطباق عملکرد سیستم با نقشههای اجرایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیر جهاد کشاورزی خرمآباد، تصریح کرد: پروژه یادشده با رویکردی تحولآفرین در مدیریت منابع آب، برای تبدیل ۴۰ هکتار از اراضی دیم به اراضی آبی طراحی و اجرا شده است.
سپهوند، ادامه داد: اجرای این طرح، ضمن اصلاح الگوی آبیاری و افزایش راندمان مصرف آب، زمینهساز ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی منطقه خواهد بود.
وی عنوان کرد: همچنین بهرهبرداری از این شبکه آبیاری تحتفشار، نقش مهمی در پایداری تولید، افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی منطقه ایفا میکند و گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساختهای کشاورزی شهرستان خرمآباد به شمار میرود.
