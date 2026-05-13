۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

اجرای آبیاری تحت‌فشار در ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیر جهاد کشاورزی خرم‌آباد از اجرای آبیاری تحت‌فشار در ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سپهوند ظهر امروز سه‌شنبه در جریان بازدید از شبکه آبیاری تحت‌فشار در اراضی روستای «ده باقر» شهرستان خرم‌آباد، اظهار داشت: این بازدید باهدف بررسی آخرین مراحل اجرایی، نظارت بر روند تکمیل و آماده‌سازی پروژه برای تحویل قطعی انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، وضعیت فنی پروژه و میزان انطباق عملکرد سیستم با نقشه‌های اجرایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی خرم‌آباد، تصریح کرد: پروژه یادشده با رویکردی تحول‌آفرین در مدیریت منابع آب، برای تبدیل ۴۰ هکتار از اراضی دیم به اراضی آبی طراحی و اجرا شده است.

سپهوند، ادامه داد: اجرای این طرح، ضمن اصلاح الگوی آبیاری و افزایش راندمان مصرف آب، زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی منطقه خواهد بود.

وی عنوان کرد: همچنین بهره‌برداری از این شبکه آبیاری تحت‌فشار، نقش مهمی در پایداری تولید، افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی منطقه ایفا می‌کند و گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساخت‌های کشاورزی شهرستان خرم‌آباد به شمار می‌رود.

کد مطلب 6828754

