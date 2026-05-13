۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

درباره قیمت سوخت فراتر از وزارت نفت تصمیم گیری می‌شود

وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت مرجع تصمیم‌گیر درباره قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی نیست، بیان کرد: پیشنهاد این وزارتخانه برای مدیریت مصرف، اجرای اصلاحات غیرقیمتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد، چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) در نشستی با مدیران ارشد صنعت نفت با بیان اینکه وزارت نفت صرفاً مسئول تأمین و توزیع سوخت است و بضاعت تولیدی خود را شفاف اعلام می‌کند، گفت: چگونگی سهمیه‌بندی و عرضه در بخش‌های مصرف که کشور با کمترین چالش روبه‌رو باشد، فراتر از مجموعه صنعت نفت تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه تدابیری در این رابطه اتخاذ شده است، یادآور شد: به‌طور خاص ۶ ماه پیش در ارتباط با بنزین، کارگروهی ایجاد و آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت تنها یکی از اعضای این کارگروه است، ادامه داد: فرآیندهای تصمیم گیری در رابطه با سهیمه‌ها و قیمت‌گذاری بنزین در آن کارگروه مطرح می‌شود.

پاک‌نژاد با بیان اینکه وزارت نفت همه توان تولیدی و بضاعت خود را در حوزه‌های پالایشگاهی و واردات به‌طور شفاف اعلام می‌کند، گفت: بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در صنعت نفت و واحدهای عملیاتی چهار شرکت اصلی در حوزه تولید این میزان بنزین همکاری می‌کنند.

تصمیم‌گیری درباره میزان دریافت گاز

وی تأکید کرد: درباره تعیین میزان و انتخاب بخش‌های دریافت‌کننده گاز نیز فراتر از وزارت نفت تصمیم‌گیری می‌شود.

وزیر نفت با بیان اینکه با توجه به مجموعه شرایطی که داریم، چالش‌های ناترازی انرژی پیش از شروع ماه‌های سرد به سراغ صنعت نفت می‌آید، تصریح کرد: بضاعت تولید گاز در ماه‌های پیش رو و سرد سال را اعلام می‌کنیم و قطعاً با همت همه، عرضه گاز به بخش‌های مختلف به بهترین نحو مدیریت خواهد شد.

کد مطلب 6828850
طیبه بیات

