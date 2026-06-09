به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت امروز (سه‌شنبه، ۱۹ خرداد) در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی سازوکارهای تأمین پایدار سوخت کشور بیان کرد: در این نشست، محورهای مختلف مرتبط با تأمین سوخت و راهکارهای قابل اجرا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تدابیری اتخاذ شد تا مردم عزیز در این زمینه با حداقل چالش روبه‌رو شوند.

وی با بیان اینکه کشور سال‌هاست با ناترازی در حوزه انرژی روبه‌روست، افزود: رفع این ناترازی دو مؤلفه اصلی دارد؛ نخست افزایش تولید، که از مأموریت‌های صنعت نفت است و اقدام‌های لازم در این زمینه با جدیت دنبال و در ادامه نیز نتایج و دستاوردهای بهتری محقق خواهد شد. دوم، مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف است، که بدون همراهی و یاری مردم عزیز و فهیم ممکن نیست.

وزیر نفت با اشاره به صرف بخشی از منابع ارزی کشور برای واردات بنزین تصریح کرد: اگر بتوانیم با مدیریت مصرف و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی، نیاز به واردات بنزین را کاهش دهیم، این منابع می‌تواند در مسیر بهبود و ارتقای معیشت مردم هزینه شود که اقدامی منطقی و قابل دفاع است.

پاک‌نژاد تأکید کرد: مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی با هدف کاهش واردات سوخت و استفاده از منابع حاصل از آن برای بهبود معیشت مردم دنبال می‌شود و تلاش خواهد شد هموطنان با کمترین چالش ممکن روبه‌رو شوند.

وزیر نفت همچنین با اشاره به وضع خاص کشور تأکید کرد: به باور من، همه کارگزاران دولت در روزهای سخت در خدمت و کنار مردم بوده‌اند و وزارت نفت نیز متعهد است بهترین شرایط ممکن را برای رفاه زندگی مردم فراهم کند.

پاک‌نژاد در پایان به چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف به‌ویژه تأمین سوخت اشاره کرد و گفت: مأموریت صنعت نفت این است که با اتخاذ تدابیر درست و با کمک و همراهی مردم این چالش‌ها را حل کند.