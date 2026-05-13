۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

دریافت ۴۰۰ شکایت مردمی در سازمان بازرسی گیلان

رشت- بازرس کل گیلان با اشاره به سامانه ۱۳۶ برای دریافت گزارش‌های مردمی گفت: در ایام اخیر ۴۰۰ گزارش در حوزه‌های مختلف فساد دریافت شده که هم‌اکنون ۲۰۲ پرونده در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر جهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: طبق قانون اساسی یکی از عالی‌ترین مرجع نظارتی در کشور سازمان بازرسی است.

وی به محوریت وظایف این سازمان اشاره کرد و گفت: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی؛ اجرای صحیح قوانین و نظارت و کنترل برعهده سازمان بازرسی است لذا در کشوری زندگی می‌کنیم که حاکمیت ازآن قانون است و قانون‌گزار بر اساس مصلحت، انصاف و عدالت رفتار می‌کند.

مدیرکل بازرسی استان گیلان تصریح کرد: نظارت بر حُسن اجرای قانون و جلوگیری از سوء جریان‌ها و برخورد با قانون شکنی در کنار اجرای قانون دو راهبرد مهم سازمان است.

آقایی با اشاره به تشریح عملکرد سازمان بازرسی در ایام اخیر افزود: با آغاز جنگ رمضان و شهادت رهبر معظم انقلاب، نیروها طی ۷ گروه در استان وارد میدان شدند و برای ایجاد آرامش و اطمینان‌سازی جامعه در کنار مدیران ایستادند تا با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی با قاطعیت برخورد شود.

وی از ۵۰۵ بازدید سرزده و میدانی طی دو ماه اخیر خبر داد و عنوان کرد: این بازدیدها در موضوعات انفال، معیشت، کنترل، نظارت بر بازار و قیمت‌های افسار گسیخته و ... بوده است و علاوه بر مرکز استان، در شهرستان‌ها نیز ورود می‌کنیم.

مدیرکل بازرسی استان گیلان با بیان اینکه نظارت شاه کلید کنترل قیمت‌ها است گفت: در مقابله با مجرمان، سودجویان و نفوذی‌ها هیچگونه اغماضی نداریم در غیر این صورت خیانت در امانت کرده‌ایم.

آقایی اضافه کرد: در ایام تعطیلات در حوزه سوخت‌رسانی شاهد تبعیض و گران‌فروشی در برخی جایگاه‌های سوخت در سطح استان بودیم که تذکر و برخورد صورت گرفت.

وی در پایان ضمن تاکید بر سامانه و تلفن گویای ۱۳۶ برای دریافت گزارشات مردمی خاطرنشان کرد: طی ایام اخیر ۴۰۰ گزارش مردمی در حوزه‌های مختلف فساد دریافت شده است که در حال حاضر ۲۰۲ پرونده در حال جریان و مابقی با تشکیل پرونده و احظار به دادسرا رسیدگی شده است.

