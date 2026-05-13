دریافت ۴۰۰ شکایت مردمی در سازمان بازرسی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر جهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: طبق قانون اساسی یکی از عالی‌ترین مرجع نظارتی در کشور سازمان بازرسی است.

وی به محوریت وظایف این سازمان اشاره کرد و گفت: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی؛ اجرای صحیح قوانین و نظارت و کنترل برعهده سازمان بازرسی است لذا در کشوری زندگی می‌کنیم که حاکمیت ازآن قانون است و قانون‌گزار بر اساس مصلحت، انصاف و عدالت رفتار می‌کند.

مدیرکل بازرسی استان گیلان تصریح کرد: نظارت بر حُسن اجرای قانون و جلوگیری از سوء جریان‌ها و برخورد با قانون شکنی در کنار اجرای قانون دو راهبرد مهم سازمان است.

آقایی با اشاره به تشریح عملکرد سازمان بازرسی در ایام اخیر افزود: با آغاز جنگ رمضان و شهادت رهبر معظم انقلاب، نیروها طی ۷ گروه در استان وارد میدان شدند و برای ایجاد آرامش و اطمینان‌سازی جامعه در کنار مدیران ایستادند تا با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی با قاطعیت برخورد شود.

وی از ۵۰۵ بازدید سرزده و میدانی طی دو ماه اخیر خبر داد و عنوان کرد: این بازدیدها در موضوعات انفال، معیشت، کنترل، نظارت بر بازار و قیمت‌های افسار گسیخته و ... بوده است و علاوه بر مرکز استان، در شهرستان‌ها نیز ورود می‌کنیم.

مدیرکل بازرسی استان گیلان با بیان اینکه نظارت شاه کلید کنترل قیمت‌ها است گفت: در مقابله با مجرمان، سودجویان و نفوذی‌ها هیچگونه اغماضی نداریم در غیر این صورت خیانت در امانت کرده‌ایم.

آقایی اضافه کرد: در ایام تعطیلات در حوزه سوخت‌رسانی شاهد تبعیض و گران‌فروشی در برخی جایگاه‌های سوخت در سطح استان بودیم که تذکر و برخورد صورت گرفت.

وی در پایان ضمن تاکید بر سامانه و تلفن گویای ۱۳۶ برای دریافت گزارشات مردمی خاطرنشان کرد: طی ایام اخیر ۴۰۰ گزارش مردمی در حوزه‌های مختلف فساد دریافت شده است که در حال حاضر ۲۰۲ پرونده در حال جریان و مابقی با تشکیل پرونده و احظار به دادسرا رسیدگی شده است.