آقایی: ۱۲ هزار گزارش به سازمان بازرسی گیلان رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر اهمیت نقش بنیادین نظارت در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، گفت: نظارت ستون حیاتی حکمرانی و صیانت از کرامت انسانی در نظام اسلامی است.

وی با بیان اینکه نظارت یک ضرورت عقلانی، دینی و قانونی است، افزود: نظارت ضامن سلامت اداری، شفافیت، عدالت و کرامت انسانی است و بدون آن، توسعه و تعالی محقق نخواهد شد.

نظارت به معنای بی‌اعتمادی به مدیران نیست

آقایی تصریح کرد: نظارت به معنای بی‌اعتمادی به مدیران نیست، بلکه مکمل اعتماد و لازمه حکمرانی مطلوب است.

بازرس کل گیلان نظام نظارتی و ارزیابی را یکی از حیاتی‌ترین ارکان نظام مدیریتی کشور دانست و اظهار داشت: حاکمیت تمام اختیارات را به کارگزاران واگذار کرده تا در خدمت مردم و حل مشکلات جامعه سیاست‌گذاری کنند، اما این مسئولیت نیازمند نظارت دقیق است.

آقایی همچنین نظارت بر رفتار فردی را فضیلتی اخلاقی خواند که انسان را از بروز شر درونی بازمی‌دارد و با استناد به آیات قرآن کریم، نظارت الهی را الگوی نظارت انسانی برشمرد.

وی گفت: در سوره لقمان و یونس آمده است که تمام رفتارها حتی کوچک‌ترین اعمال انسان تحت نظارت و ارزیابی خداوند است.

رئیس سازمان بازرسی استان گیلان تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی، این سازمان دو مأموریت اساسی دارد؛ نظارت هم‌زمان با اجرای امور و نظارت بر حسن اجرای قوانین.

وی افزود: نظارت ما باید خردمندانه، آینده‌نگرانه و مدبرانه باشد و هرگز نباید به حریم خصوصی افراد تجاوز کند.

آقایی با اشاره به منشور حکومتی در خصوص نظارت، اظهار داشت: نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران الگو گرفته از روش حضرت علی (ع) است و باید با همین روش پیش برویم.

رئیس سازمان بازرسی گیلان با تاکید بر نقش خبرنگاران در گزارش فساد گفت: در یک سال گذشته ۱۲ هزار و ۲۳۲ گزارش به سازمان واصل شده که شامل شکایت و اعلان بوده است.

حفظ حریم خصوصی و کرامت مدیران برای ما اهمیت دارد

وی افزود: ۴۲۶ مورد گزارش فساد و ۴ هزار و ۸۰۶ شکایت از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تا نیمه اول ۱۴۰۴ رسیدگی شده‌اند.

آقایی بزرگ‌ترین سرمایه را سرمایه انسانی خواند و تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی و کرامت مدیران برای ما اهمیت دارد و بازرسان بدون حب و بغض و به‌عنوان امانت‌دار، نظارت می‌کنند.

وی در تشریح روند رسیدگی به تخلفات گفت: ابتدا با تذکر شفاهی به اصلاح امور می‌پردازیم، سپس تذکر کتبی و در صورت عدم اصلاح، با تشکیل پرونده و اقدام قانونی برخورد می‌شود.

آقایی از استخراج ۵۴۱ گزارش مستند خبر داد که ۱۹۵ مورد تخلف اداری و صنفی در آنها شناسایی شده است، گفت: از این تعداد ۴۶۱ مورد برای رسیدگی به مراجع مربوطه معرفی شده‌اند که بسته به نوع تخلف در استان، نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها بررسی می‌شوند.

وی افزود: ۱۶ مورد تعقیب کیفری شده و ۳۱ مورد به دادسرا معرفی شده‌اند.

آقایی با اشاره به نتایج رسیدگی‌ها بیان داشت: ۳۰ درصد تخلفات صنفی، ۳ درصد کیفری و ۶۷ درصد منجر به اصلاح امور شده است.

وی در پایان گفت: در یک سال گذشته ۱۲۶ برنامه مستمر اجرا و ۱۹۰ گزارش استحضاری به استاندار و ۳۳۵ مورد هشدار صادر شده است.