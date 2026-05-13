«مثل پروانه» روایتی لطیف از تقابل معصومیت کودکان و خشونت جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که ویژه کودکان بالای هفت سال نوشته شده است، بدون شعار و با استفاده از زبانی شاعرانه، نشان می‌دهد که چگونه تخیل و رویاپردازی می‌تواند به پناهگاهی امن در میان ترس و بحران تبدیل شود.

در این داستان، نویسنده واقعیت تلخ جنگ را با دنیای خیال‌انگیز کودکان گره می‌زند، بدون آنکه روان آن‌ها را اذیت کند. قصه با هجوم هواپیماهای جنگی آغاز می‌شود؛ اما نویسنده برای حفظ جهان‌بینی کودکانه، آن‌ها را هیولاهای آهنی می‌نامد. اوج این نگاه لطیف زمانی است که شخصیت داستان، یعنی سماء، مجروح می‌شود. عبدی به جای استفاده از توصیفات خشن، پانسمان‌های سفید او را به پیله کرم ابریشم تشبیه می‌کند؛ استعاره‌ای زیبا که به کودک آموزش می‌دهد حتی در دل تاریکی و رنج نیز امکان امید و تولدی دوباره وجود دارد.

زهرا عبدی، رمان‌نویس، شاعر، منتقد ادبی و مدرس داستان‌نویسی است. عبدی که پیش از این با آثاری چون «کلبه آرزوها»، «خانه نور» و مجموعه‌های «با ستاره‌ها» و «۱۴ معصوم» و... شناخته می‌شد، اکنون با نگارش «مثل پروانه»، گامی تازه و درخشان در حوزه ادبیات کودک برداشته است.

کتاب مثل پروانه نوشته زهرا عبدی با تصویرگری بهاره خوش‌نیتی در ۱۶ صفحه و با قیمت ۱۵۰ هزار تومان توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.

برشی از کتاب:

دفتر نقاشی‌ام را باز می‌کنم. یک هیولای آهنی می‌کشم. دورش قفش می‌کشم؛ قفسی با میله‌های آهنی. من و دوست‌هایم وقتی بزرگ شویم، برای این هیولاها یک عالمه قفس آهنی درست می‌کنیم...