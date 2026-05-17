خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زهرا اسکندری: اول ذیالحجه در تقویم اسلامی، یادآور پیوندی است که در فرهنگ دینی مسلمانان تنها یک مراسم خانوادگی یا اجتماعی تلقی نمیشود؛ پیوندی که در روایتهای اسلامی از آن به عنوان ازدواجی آسمانی یاد شده و امروز به همین مناسبت با عنوان روز ازدواج و خانواده شناخته میشود. ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، نه فقط روایتی تاریخی، بلکه الگویی ماندگار از سادهزیستی، معنویت، همدلی و نگاه الهی به تشکیل خانواده است؛ پیوندی که در آن معیار انتخاب، ثروت و جایگاه قبیلهای نبود، بلکه ایمان، اخلاق و رضایت الهی محور قرار گرفت.
در روایتهای تاریخی آمده است که خواستگاران بسیاری برای ازدواج با دختر پیامبر اسلام(ص) قدم پیش گذاشته بودند؛ افرادی که برخی از آنان از ثروتمندان و چهرههای شناختهشده جامعه آن روز به شمار میرفتند. عبدالرحمن بن عوف پیشنهاد مهریهای سنگین شامل صد شتر، پارچههای گرانقیمت مصری و هزاران دینار طلا را مطرح کرد و دیگرانی نیز با تکیه بر دارایی و موقعیت خود برای این ازدواج پیشقدم شدند؛ اما پاسخ پیامبر(ص) به همه آنان یک جمله بود: انتخاب همسر فاطمه(س) به خواست خداوند انجام خواهد شد.
وقتی ثروت، معیار انتخاب نبود
در جامعهای که بسیاری از پیوندها بر پایه ثروت، قدرت قبیلهای و موقعیت اجتماعی شکل میگرفت، پاسخ پیامبر(ص) به خواستگاران دخترش معنایی فراتر از یک تصمیم خانوادگی داشت. او به صراحت اعلام کرد که ازدواج معامله و تجارت نیست و ملاک اصلی در انتخاب همسر، رضایت خداوند و شایستگی اخلاقی است.
همین نگاه سبب شد تا نگاهها به سوی حضرت علی(ع) معطوف شود؛ جوانی که از کودکی در خانه پیامبر(ص) پرورش یافته و نزدیکترین فرد به خاندان وحی بود. بسیاری باور داشتند که اگر کسی شایستگی همترازی با حضرت فاطمه(س) را داشته باشد، او علیبنابیطالب(ع) است؛ هرچند فقر و نداشتن امکانات مادی، رفتن به خواستگاری را برای او دشوار کرده بود.
شرمی که به خواستگاری ختم شد
روایتها میگویند حضرت علی(ع) پس از تردیدی طولانی، سرانجام تصمیم گرفت خواسته قلبی خود را با پیامبر(ص) در میان بگذارد. او پیش از رفتن، غسل کرد، بهترین لباسش را پوشید و راهی خانه پیامبر شد؛ اما هنگامی که در برابر رسول خدا نشست، از شدت حیا نتوانست سر بلند کند.
پیامبر با مهربانی از او خواست سخن بگوید. حضرت علی(ع) نیز با یادآوری سالهایی که در خانه پیامبر پرورش یافته بود، از علاقه خود به ازدواج با حضرت فاطمه(س) سخن گفت و تأکید کرد که در میان زنان، کسی را همپایه دختر پیامبر نمیبیند. این خواستگاری، برخلاف بسیاری از رسوم رایج آن دوران، نه با سخن گفتن از دارایی و اموال، بلکه با صداقت، محبت و ایمان آغاز شد.
پس از گفتوگو با حضرت علی(ع)، پیامبر(ص) برای جویا شدن نظر دخترش به نزد حضرت فاطمه(س) رفت. در روایتها آمده است که حضرت زهرا(س) با دیدن پدر، همانند همیشه با احترام از او استقبال کرد، آب آورد و کنار او نشست.
پیامبر(ص) درباره خواستگاری حضرت علی(ع) سخن گفت و فضائل او را یادآور شد. هنگامی که نظر دخترش را پرسید، حضرت فاطمه(س) سکوت کرد؛ سکوتی که در فرهنگ آن روز نشانه رضایت بود. رسول خدا(ص) پس از این سکوت فرمود: «الله اکبر، سکوت دخترم نشانه رضایت اوست.»
نور برای نور
در بسیاری از روایتهای اسلامی، این ازدواج به عنوان پیوند «نور با نور» توصیف شده است. نقل شده که جبرئیل بر پیامبر نازل شد و فرمان الهی را برای این ازدواج آورد؛ پیوندی که در نگاه مسلمانان تنها یک انتخاب زمینی نبود، بلکه تقدیری الهی به شمار میرفت.
پیامبر(ص) بارها تأکید کرد که اگر علی(ع) آفریده نمیشد، همتایی برای حضرت فاطمه(س) وجود نداشت. همین نگاه، مفهوم «کفو بودن» را در فرهنگ اسلامی معنا کرد؛ همتاییای که نه بر اساس ثروت و ظاهر، بلکه بر پایه ایمان، اخلاق و معنویت شکل میگیرد.
پس از موافقت پیامبر(ص)، سخن از مهریه به میان آمد. دارایی حضرت علی(ع) محدود بود؛ شمشیری برای جهاد، شتری برای کار و سفری ساده و سپری که در میدانهای نبرد همراهش بود. پیامبر(ص) فرمود شمشیر و شتر برای زندگی و دفاع لازم است، اما سپر را میتوان فروخت. همان سپر، مهریه حضرت فاطمه(س) شد؛ مهریهای که بعدها به یکی از مشهورترین نمونههای سادگی در تاریخ اسلام تبدیل شد. این روایت در طول قرنها همواره به عنوان نمونهای از دوری از تجمل و آسانگیری در ازدواج نقل شده است.
جهیزیهای از جنس سادگی
جهیزیه دختر پیامبر اسلام(ص) نیز تصویری متفاوت از آنچه بعدها در بسیاری از جوامع به عنوان تشریفات ازدواج شناخته شد، ارائه میکرد. وسایل خانه شامل چند ظرف سفالی، یک دستاس دستی، چند بالش، حصیری ساده و لباسی معمولی بود.
وقتی این وسایل را نزد پیامبر آوردند، چشمانش پر از اشک شد و دعا کرد: «خدایا این زندگی را برای کسانی که بیشتر ظرفهایشان گِلی است مبارک گردان.»
خطبهای که در مسجد مدینه پیچید
مراسم عقد در مسجد مدینه برگزار شد؛ جایی که جمع زیادی از مسلمانان حضور داشتند. پیامبر(ص) پیش از خواندن خطبه، از جایگاه ویژه این پیوند سخن گفت و اعلام کرد که عقد این دو پیش از زمین، در آسمان بسته شده است. او خطاب به مردم فرمود که مخالفتش با دیگر خواستگاران، از جانب خودش نبوده، بلکه فرمان الهی چنین اقتضا کرده است.
پس از آن، خطبه عقد جاری شد و حضرت علی(ع) نیز در سخنانی کوتاه خداوند را سپاس گفت و ازدواج را نعمتی الهی توصیف کرد. پیامبر(ص) نیز در پایان برای این زوج دعا کرد و از خداوند خواست زندگی آنان را مبارک و پایدار قرار دهد.
نخستین اجارهنشینهای تاریخ اسلام
پس از مراسم عقد، نوبت به آغاز زندگی مشترک رسید. حضرت علی(ع) خانهای شخصی نداشت و با جستوجوی فراوان، خانهای کوچک و اجارهای را انتخاب کرد؛ خانهای ساده که با کمترین امکانات آماده زندگی شد.
وسایل خانه نیز بسیار محدود بود؛ چند ظرف، پوستینی برای زیرانداز، مشک آب و وسایلی ابتدایی برای زندگی روزمره. با این حال، همین خانه کوچک بعدها در تاریخ اسلام جایگاهی ویژه یافت؛ خانهای که بسیاری از رویدادهای مهم زندگی اهل بیت(ع) در آن رقم خورد و نمونهای از زندگی ساده اما سرشار از محبت و معنویت شد.
شادترین جشن بیآلایش مدینه
مراسم عروسی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در عین سادگی، فضایی سرشار از شادی داشت. زنان مدینه اشعار شاد میخواندند، تکبیر میگفتند و عروس را تا خانه همراهی میکردند.
شام عروسی نیز بسیار ساده بود؛ غذایی محدود که بیشتر مهمانان آن را فقیران مدینه و اصحاب صفه تشکیل میدادند. اما همین جشن ساده، در روایتها با عنوان یکی از باشکوهترین مراسمها یاد شده است؛ شکوهی که نه از زرق و برق، بلکه از صمیمیت و معنویت سرچشمه میگرفت.
لباس عروسیای که بخشیده شد
در میان روایتهای مربوط به شب عروسی، ماجرای بخشیدن لباس عروسی حضرت فاطمه(س) نیز جایگاه ویژهای دارد. نقل شده است که در مسیر مراسم، نیازمندی از او درخواست کمک کرد و حضرت زهرا(س) لباس نو خود را به او بخشید و با لباسی سادهتر به خانه همسر رفت. صبح روز بعد، وقتی پیامبر(ص) دلیل این کار را پرسید، پاسخ داد که این رفتار را از آموزههای قرآن و روش پدرش آموخته است؛ اینکه انسان از آنچه دوست دارد انفاق کند.
پس از پایان مراسم و رفتن مهمانان، پیامبر(ص) برای دختر و دامادش دعا کرد و آنان را به زندگی مشترک بدرقه کرد. در روایتها آمده است که حضرت زهرا(س) در نخستین شب زندگی مشترک، به یاد آخرت و مسئولیت انسان در برابر خداوند افتاد و از حضرت علی(ع) خواست آن شب را با عبادت و نماز آغاز کنند.
آن شب، خانه کوچک علی(ع) و فاطمه(س) با نماز، دعا و نیایش روشن شد؛ خانهای که بعدها بسیاری از مسلمانان آن را نماد خانوادهای الهی و الگوی زندگی مشترک دانستند.
امروز، قرنها پس از آن پیوند، ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) همچنان در فرهنگ اسلامی به عنوان نمونهای از ازدواج آسان، ساده و معنوی یاد میشود. در این روایت تاریخی، آنچه بیش از هر چیز دیده میشود، کمرنگ بودن تجملات و پررنگ بودن ایمان، محبت، مسئولیتپذیری و همراهی است.
از مهریهای ساده و جهیزیهای محدود گرفته تا خانهای اجارهای و جشنی بیآلایش، همه جزئیات این ازدواج نشان میدهد که بنیان خانواده، بیش از آنکه بر امکانات مادی استوار باشد، بر اخلاق، تفاهم و باورهای مشترک تکیه دارد؛ مفهومی که همچنان در مناسبت روز ازدواج و خانواده مورد توجه قرار میگیرد.
منبع:
فاطمه علی است/ علی قهرمانی/ انتشارات جمکران
نظر شما