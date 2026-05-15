به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر صمدی، مدیرعامل انتشارات کتاب جمکران نیز در سخنانی با اشاره به تأثیر فرهنگ ایثار بر نسل جوان اظهار کرد: «نسل امروز روحیه ایستادگی و مقاومت را مرهون مجاهدتها و فداکاریهای رزمندگان و شهدای دفاع مقدس است و ثبت این خاطرات در قالب کتاب، نقش مهمی در انتقال این فرهنگ دارد».
وی افزود: «کتابهایی از این دست، بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران را حفظ میکنند و موجب زنده ماندن یاد و نام شهدا میشوند».
حجتالاسلام والمسلمین بهداروند، نویسنده و عضو شورای ادبیات پایداری کتاب جمکران نیز با اشاره به روند بررسی و تدوین این اثر گفت: «کتاب “ترکشهای بیصدا” بارها مورد بازخوانی و بررسی کارشناسی قرار گرفت تا اثری دقیق و ماندگار منتشر شود».
وی افزود: «امروز امنیت و آرامش جامعه، مدیون شهدایی چون شهید حسن صادقخانی است و روایت زندگی این شهدا، وظیفه فعالان حوزه فرهنگ و ادبیات پایداری است».
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین لطفینیاسر، دبیر کنگره شهدای استان قم، با تأکید بر اهمیت ثبت خاطرات شهدا گفت: «اگر کتاب نباشد، چیزی از خاطرات و مجاهدتها ماندگار نمیشود و همه آثار هنری و فرهنگی برای ماندگاری نیازمند ثبت در قالب کتاب هستند».
وی با اشاره به نقش خانوادهها و همرزمان شهدا در تولید آثار دفاع مقدس افزود: «اگر خانواده شهدا و یاران شهدا روایت نکنند، چیزی برای نوشتن باقی نمیماند و بخش مهمی از تاریخ دفاع مقدس از بین خواهد رفت».
دبیر کنگره شهدای قم همچنین از تلاشهای انتشارات کتاب جمکران در حوزه ادبیات مقاومت تقدیر کرد و گفت: «همراهی تخصصی مجموعه جمکران با کنگره شهدای قم، زمینه تولید آثار ماندگاری را فراهم کرده است».
محمد خامهیار، نویسنده کتاب «ترکشهای بیصدا» نیز در این مراسم با اشاره به انگیزه خود برای نگارش این اثر اظهار کرد: «پیشنهاد نگارش کتاب از سوی خودم مطرح شد و خانواده شهید درخواستی در این زمینه نداشتند، اما شخصیت شهید صادقخانی و خاطراتی که از او در ذهن همرزمان باقی مانده بود، باعث شد به سراغ این سوژه بروم».
وی افزود: «تلاش ما این بود که کتاب بدون اغراق و داستانپردازی نوشته شود و روایتها دقیق و مستند باشند. برای همین جلسات متعددی با خانواده و دوستان شهید برگزار شد».
خامهیار با اشاره به سختیهای تدوین کتاب گفت: «بیش از دو سال برای جمعآوری و تنظیم خاطرات زمان صرف شد، چرا که خانواده شهید حساسیت زیادی نسبت به صحت مطالب داشتند و تأکید میکردند چیزی خلاف واقع در کتاب نوشته نشود.»
در بخش دیگری از مراسم، حاج علی مالکینژاد از همرزمان شهید صادقخانی، با روایت آخرین ساعات زندگی شهید حسن صادقخانی گفت: «صبح روز شهادت، شهید صادقخانی غسل شهادت کرده بود و با حال و هوایی متفاوت میان نیروها حضور داشت. او سنگر به سنگر به دیدار رزمندگان رفت و با همه نیروها خوشوبش کرد.»
وی ادامه داد: «در منطقه پاسگاه زید، بر اثر اصابت خمپاره ۶۰ به شهادت رسید و همان لحظه متوجه شدیم حال و هوای آن صبح، وداع آخر او با همرزمانش بوده است.»
باقر نیکسخن، دیگر همرزم شهید نیز در سخنانی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید حسن صادقخانی اظهار کرد: «در لشکر علیبنابیطالب(ع) افراد شجاع و فرماندهان زیادی حضور داشتند، اما شیخ حسن صادقخانی در میان رزمندگان به عنوان فردی عارف و وارسته شناخته میشد.»
عبدالله صادقخانی، برادر شهید نیز ضمن قدردانی از عوامل تولید کتاب گفت: «شهید حسن صادقخانی عاشق امام زمان(عج) بود و باور داشت مسیر شهادت از خدمت به مردم و اخلاق نیکو میگذرد.»
وی ادامه داد: «با وجود پیشنهاد مسئولیتهای مختلف، حضور در جبهه و دفاع از کشور را انتخاب کرد و روحیه خدمت و مردمداری از ویژگیهای برجسته او بود.»
در ادامه این مراسم، حاج غلامرضا جعفری از همرزمان شهید نیز با بیان خاطراتی از شهید حسن صادقخانی، به ویژگیهای اخلاقی و معنوی او اشاره کرد. بخش دیگری از این مراسم به شعرخوانی و مدیحهسرایی در وصف شهدا و یادگاران دفاع مقدس اختصاص داشت.
در پایان، ضمن رونمایی رسمی از کتاب «ترکشهای بیصدا»، از خانواده شهید حسن صادقخانی، نویسنده اثر و دستاندرکاران تولید کتاب تقدیر شد.
