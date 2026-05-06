به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای پس از شهادت قائد امت، حضرت امام خامنه‌ای(ره)، رجوع به بیانات و مکتوبات ایشان به عنوان مرهمی بر دل‌های داغدار، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان‌که به گفته این شهید عزیز، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، کمتر از شهادت نیست و کتاب به‌عنوان یکی از ماندگارترین و بی‌بدیل‌ترین محصولات فرهنگی، جایگاهی ویژه در این مسیر دارد.

در همین راستا، کتاب «خدا با ماست» که از سوی انتشارات کتاب جمکران منتشر شده، مجموعه‌ای از سخنان رهبر شهید انقلاب با تمرکز بر مفهوم همراهی و نصرت الهی در مسیر انقلاب اسلامی ایران را در بر می‌گیرد. این اثر می‌کوشد با بازخوانی بیانات ایشان، تصویری روشن از مؤلفه‌های معنوی و الهی در پیشرفت و استقامت ملت ایران ارائه دهد.

رهبر شهید انقلاب در این بیانات، ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی برای ملت ایران و رهروان انقلاب اسلامی برمی‌شمارند که هر یک بیانگر حقیقتی ماندگار از نقش ایمان، توکل و اتکاء به خداوند در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب است. در این میان، مفهوم «خدا با ماست» به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مضامین، بارها مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، پویش کتابخوانی «خدا با ماست» به مدت ۱۰ روز برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی انتشارات کتاب جمکران به نشانی www.ketabejamkaran.ir در این طرح شرکت کنند. در جریان این پویش، هر روز سوالاتی از محتوای کتاب مطرح شده و به قید قرعه، به یک نفر از شرکت‌کنندگان جوایزی شامل هدایای نقدی و متبرک از سوی آستان مقدس مسجد جمکران اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و نحوه شرکت در پویش، عدد ۱ را به شماره ۳۰۰۰۱۵۱۵ ارسال کنند.