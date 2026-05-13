جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح یکطرفه در جاده چالوس و آزادراه تهران- شمال خبر داد و گفت: تردد تمامی وسایل نقلیه از سمت چالوس به تهران (شمال به جنوب) ممنوع شده است.
صادقی با اشاره به ترافیک سنگین به طول پنج کیلومتر در این محورها، افزود: این محدودیت تا زمان روانسازی کامل مسیر ادامه دارد و هر دو محور در مسیر جنوب به شمال (تهران به چالوس) بهصورت یکطرفه مدیریت میشوند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در برخی محدودهها نیمهسنگین تا سنگین است و این طرح تا تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.
