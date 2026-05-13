  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

جاده چالوس یکطرفه شد

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از اجرای طرح یک‌طرفه در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح یک‌طرفه در جاده چالوس و آزادراه تهران- شمال خبر داد و گفت: تردد تمامی وسایل نقلیه از سمت چالوس به تهران (شمال به جنوب) ممنوع شده است.

صادقی با اشاره به ترافیک سنگین به طول پنج کیلومتر در این محورها، افزود: این محدودیت تا زمان روان‌سازی کامل مسیر ادامه دارد و هر دو محور در مسیر جنوب به شمال (تهران به چالوس) به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در برخی محدوده‌ها نیمه‌سنگین تا سنگین است و این طرح تا تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

