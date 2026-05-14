۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

«مرتع‌داری عشایر» ضامن امنیت غذایی و تحقق اقتصاد مقاومتی

مهدیشهر- رئیس سازمان امور عشایری ایران، مراتع را ثروتی خدادادی خواند و صیانت از آن را گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: عشایر، نقشی ارزنده در تولید امنیت غذایی کشور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش میرزاوند ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی مراتع و مرتعداری در منطقه پرور مهدی‌شهر با تاکید به اینکه تصویب ۲۵ اردیبهشت به این نام نشانه اهمیت وجود مراتع است، ادامه داد: مراتع به عنوان یک ثروت خدادادی و ملی باید حفظ و حراست شود.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق این هدف گذاری کلان می بایست برنامه ریزی لازم انجام شود، توضیح داد: تولید دانش بنیان، عملکرد مناسب هنگام ایجاد حریق در مراتع، اطلاع رسانی و توجه به عشایر می بایست در این منظر دیده شود.

رئیس سازمان امور عشایری ایران صیانت از مراتع را مصداق تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و بیان داشت: در این خصوص عشایر نقش ارزنده و بسیار مهمی در تولید و تضمین امنیت غذایی دارند.

میرزاوند جامعه عشایر را از مرتع‌داران مرتع دوست توصیف کرد و ادامه داد: توجه به این بخش می تواند زمینه ساز رونق گردشگری، خودکفایی و ایجاد امنیت باشد.

وی از حمایت طرح های مرتع داری عشایر اعلام آمادگی کرد و افزود: اجرایی شدن این طرح ها گامی به سوی صیانت هر چه بیشتر از مراتع کشور است.

کد مطلب 6829834

