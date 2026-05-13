به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، بیستوششمین نشست کمیته مدیریت مشترک (JMC) طرح توسعه و افزایش تولید میدانهای نفتی سپهر و جفیر با حضور اعضای کمیته شامل نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و شرکت متن (کارفرما) و شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد (پیمانکار اصلی) برگزار و تازهترین وضع پیشرفت فیزیکی و عملیاتی طرح بررسی شد.
عباس گودرزی ارجمند مجری طرح توسعه میدانهای نفتی سپهر و جفیر از بررسی و تأیید گزارش صورت وضعیت دورهای خبر داد و بیان کرد: اعضای این کمیته بر افزایش تولید نفت میدانهای سپهر و جفیر بهمنظور دستیابی به تعهدات تولید در سال ۱۴۰۵ تأکید کردند.
بر اساس این گزارش، در بیستوششمین نشست کمیته مدیریت مشترک (JMC) طرح توسعه و افزایش تولید میدانهای نفتی سپهر و جفیر گزارش کاملی از روند حفاری، وضع تولید و توسعه تأسیسات روسطحی ارائه و عملکرد پیمانکاران در فازهای مختلف پروژه ارزیابی شد، همچنین اعضا به بررسی و تصویب صورتهای مالی و عملکرد بودجهای این طرح راهبردی پرداختند.
