امدادگران داوطلب میناب در جنگ رمضان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هفته هلال احمر با حضور نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری از داوطلبان امدادگر جمعیت هلال احمر شهرستان میناب تجلیل شد.

احسان محسنی رئیس هلال احمر شهرستان میناب در این خصوص اظهار داشت: در حادثه مدرسه شجره طیبه و برنامه های بعد از آن، از داوطلبان امدادگر جمعیت هلال احمر شهرستان میناب که پای کار خدمت رسانی به مردم و حادثه دیدگان بودند تجلیل شد.

وی افزود: در جریان جنگ رمضان ۹۳ داوطلب امدادگر جمعیت هلال احمر در حادثه مدرسه شجره طیبه حضور داشتند تا در امداد رسانی به حادثه دیدگان و خانواده های آنها خدمات رسانی کنند.

محسنی گفت : این امدادگران نیز در ویژه برنامه‌های برگزار شده در گلزار شهدای میناب، حضوری فعال داشتند و علاوه بر کار امدادرسانی مشغول به اجرای برنامه.های فرهنگی نیز بودند.

رئیس هلال احمر میناب عنوان کرد: به پاس زحمات انجام شده امدادگران در آن روزهای سخت ،در هفته هلال احمر از تعداد ۹۳ امداد گر با حضور نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای شهر میناب تجلیل به عمل آمد.