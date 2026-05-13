به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۴، نسبت به تشدید وزش باد و بروز طوفان لحظه‌ای در نواحی مستعد خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی در سطح استان هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، زمان شروع این سامانه روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ و زمان پایان آن یک‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده است. نوع مخاطره، وزش باد شدید تا خیلی شدید و وقوع طوفان لحظه‌ای عنوان شده که می‌تواند در برخی مناطق منجر به کاهش محسوس دید افقی شود.

هواشناسی استان اعلام کرده است روز شنبه ۲۶ اردیبهشت، همه مناطق استان شامل نائین، خوانسار، مبارکه، اردستان، خورو و بیابانک، دهق، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدون‌شهر، کوهرنگ، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین‌شهر و میمه، برخوار، کاشان، آران و بیدگل، دهاقان، نطنز، ورزنه و اصفهان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

همچنین برای روز یک‌شنبه ۲۷ اردیبهشت، مناطق جنوب و شرق استان از جمله خور و بیابانک، دهق، سمیرم، شهرضا، نائین، ورزنه، چوپانان، برخوار و دولت‌آباد بیش از سایر نقاط مستعد وزش باد شدید، طوفان لحظه‌ای و خیزش گردوخاک پیش‌بینی شده‌اند.

در بخش اثر مخاطره، احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان، اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و نیز احتمال خسارت به محصولات کشاورزی مورد تأکید قرار گرفته است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان به شهروندان توصیه کرده است از تردد و توقف در نواحی کوهستانی و مجاورت سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی خودداری کنند، خودروها را از پارک در کنار درختان فرسوده و سازه‌های سست برحذر دارند، در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای با احتمال کاهش دید احتیاط کنند و در صورت امکان، از ماسک مناسب برای کاهش اثرات گردوغبار استفاده کنند.