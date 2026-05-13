  1. استانها
  2. یزد
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

هشدار سطح زرد در یزد؛ طوفان با سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت در منشاد ثبت شد

هشدار سطح زرد در یزد؛ طوفان با سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت در منشاد ثبت شد

یزد - کارشناس هواشناسی استان یزد با اشاره به ثبت بیشینه سرعت باد لحظه‌ای در منشاد با سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی و تداوم گرد و خاک در استان خبر داد.

عباس راجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از شب گذشته نفوذ گرد و غبار در استان موجب کاهش کیفیت هوا شده و انتظار می‌رود تا اوایل هفته آینده، کم‌وبیش غبارآلودگی در سطح استان ماندگار باشد. بر همین اساس هشدار سطح زرد برای نفوذ غبار در یزد صادر شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا اواسط هفته آینده در ساعات بعد از ظهر و شب، باد نسبتاً شدید تا شدید گاهی همراه با گرد و خاک در استان رخ دهد.

راجی همچنین تاکید کرد که برای روزهای شنبه و یکشنبه، وزش باد بسیار شدید و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

کارشناسی هواشناسی اداره کل هواشناسی استان یزد درباره وضعیت دما نیز گفت: برای امروز روند دمایی افزایشی است؛ ظهر امروز دمای شهر یزد ۳۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود دمای بیشینه امروز به ۳۷ درجه برسد.

وی ادامه داد: فردا به‌طور موقت ۱ تا ۲ درجه کاهش دما در سطح استان خواهیم داشت و سپس برای روزهای جمعه و شنبه افزایش نسبی دما دوباره برقرار می‌شود.

راجی درباره خنک‌ترین نقاط صبح امروز نیز گفت: سبزدشت و علی‌آباد با دمای ۱۱ درجه خنک‌ترین مناطق استان بودند. همچنین کمیته دمای یزد اعلام کرده دیشب ۲۳ درجه ثبت شده و امشب دما به ۲۴ درجه افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: دید افقی ایستگاه‌های هواشناسی ساعت ۱۳ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در میبد ۲۰۰۰ متر، یزد ۲۵۰۰ متر، عقدا ۶۰۰۰ متر و بافق ۷۰۰۰ متر ثبت شد.

کارشناسی هواشناسی اداره کل هواشناسی استان یزد در پایان گفت: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته در یزد، بیشینه سرعت باد لحظه‌ای در ایستگاه منشاد ۹۱ کیلومتر بر ساعت و در ساغند ۸۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

کد مطلب 6828878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه