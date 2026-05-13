هشدار سطح زرد در یزد؛ طوفان با سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت در منشاد ثبت شد

عباس راجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از شب گذشته نفوذ گرد و غبار در استان موجب کاهش کیفیت هوا شده و انتظار می‌رود تا اوایل هفته آینده، کم‌وبیش غبارآلودگی در سطح استان ماندگار باشد. بر همین اساس هشدار سطح زرد برای نفوذ غبار در یزد صادر شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا اواسط هفته آینده در ساعات بعد از ظهر و شب، باد نسبتاً شدید تا شدید گاهی همراه با گرد و خاک در استان رخ دهد.

راجی همچنین تاکید کرد که برای روزهای شنبه و یکشنبه، وزش باد بسیار شدید و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

کارشناسی هواشناسی اداره کل هواشناسی استان یزد درباره وضعیت دما نیز گفت: برای امروز روند دمایی افزایشی است؛ ظهر امروز دمای شهر یزد ۳۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود دمای بیشینه امروز به ۳۷ درجه برسد.

وی ادامه داد: فردا به‌طور موقت ۱ تا ۲ درجه کاهش دما در سطح استان خواهیم داشت و سپس برای روزهای جمعه و شنبه افزایش نسبی دما دوباره برقرار می‌شود.

راجی درباره خنک‌ترین نقاط صبح امروز نیز گفت: سبزدشت و علی‌آباد با دمای ۱۱ درجه خنک‌ترین مناطق استان بودند. همچنین کمیته دمای یزد اعلام کرده دیشب ۲۳ درجه ثبت شده و امشب دما به ۲۴ درجه افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: دید افقی ایستگاه‌های هواشناسی ساعت ۱۳ چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در میبد ۲۰۰۰ متر، یزد ۲۵۰۰ متر، عقدا ۶۰۰۰ متر و بافق ۷۰۰۰ متر ثبت شد.

کارشناسی هواشناسی اداره کل هواشناسی استان یزد در پایان گفت: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته در یزد، بیشینه سرعت باد لحظه‌ای در ایستگاه منشاد ۹۱ کیلومتر بر ساعت و در ساغند ۸۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.