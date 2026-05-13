درخواست ظفرقندی برای اختصاص ارز تجهیزات به دندانپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در نشست شورای برنامه‌ریزی سلامت دهان و دندان که روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر مصوبات و مکاتبات، گفت: تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که به نتایج عملیاتی منجر شود و تصمیم‌گیری‌ها در زمان مناسب انجام گیرد.

وی با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی با حضور مسئولان فرآیندها یا پیگیری موضوعات از طریق مکاتبات رسمی، افزود: حجم بالایی از مطالب، درخواست‌ها و مستندات آماده شده که باید به‌صورت منسجم پیگیری شوند تا به تصمیم نهایی برسند.

وزیر بهداشت با اشاره به چالش‌های ارزی، گفت: با توجه به شرایط موجود و افزایش هزینه‌ها، ضروری است بخشی از منابع ارزی تجهیزات پزشکی به مواد و تجهیزات استراتژیک دندانپزشکی اختصاص یابد.

وی با اشاره به لزوم توجه به فشار اقتصادی بر بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات دندانپزشکی، افزود: بخشی از این هزینه‌ها نباید به‌طور مستقیم بر دوش بیمار یا پزشک با سال‌ها تجربه قرار گیرد.

وزیر بهداشت به موضوع آموزش و پژوهش دندانپزشکی اشاره کرد و گفت: در زمینه تأسیس دانشکده‌ها، پذیرش دانشجو و ایجاد ظرفیت‌های مشترک آموزشی و پژوهشی، باید زیرساخت‌ها، تجهیزات و امکانات به‌طور کامل فراهم باشد و صرفاً افزایش تعداد دانشجو بدون تأمین امکانات لازم، راهگشا نخواهد بود.