  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

درخواست ظفرقندی برای اختصاص ارز تجهیزات به دندانپزشکی

درخواست ظفرقندی برای اختصاص ارز تجهیزات به دندانپزشکی

وزیر بهداشت، خواستار اختصاص سهم مشخصی از منابع ارزی تجهیزات پزشکی به تجهیزات استراتژیک دندانپزشکی و تقویت پوشش بیمه‌ای خدمات دندانپزشکی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در نشست شورای برنامه‌ریزی سلامت دهان و دندان که روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر مصوبات و مکاتبات، گفت: تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که به نتایج عملیاتی منجر شود و تصمیم‌گیری‌ها در زمان مناسب انجام گیرد.

وی با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی با حضور مسئولان فرآیندها یا پیگیری موضوعات از طریق مکاتبات رسمی، افزود: حجم بالایی از مطالب، درخواست‌ها و مستندات آماده شده که باید به‌صورت منسجم پیگیری شوند تا به تصمیم نهایی برسند.

وزیر بهداشت با اشاره به چالش‌های ارزی، گفت: با توجه به شرایط موجود و افزایش هزینه‌ها، ضروری است بخشی از منابع ارزی تجهیزات پزشکی به مواد و تجهیزات استراتژیک دندانپزشکی اختصاص یابد.

وی با اشاره به لزوم توجه به فشار اقتصادی بر بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات دندانپزشکی، افزود: بخشی از این هزینه‌ها نباید به‌طور مستقیم بر دوش بیمار یا پزشک با سال‌ها تجربه قرار گیرد.

وزیر بهداشت به موضوع آموزش و پژوهش دندانپزشکی اشاره کرد و گفت: در زمینه تأسیس دانشکده‌ها، پذیرش دانشجو و ایجاد ظرفیت‌های مشترک آموزشی و پژوهشی، باید زیرساخت‌ها، تجهیزات و امکانات به‌طور کامل فراهم باشد و صرفاً افزایش تعداد دانشجو بدون تأمین امکانات لازم، راهگشا نخواهد بود.

کد مطلب 6828948
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه