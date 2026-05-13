به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، محمد آخوندی، در جریان دیدار و بازدید از سازمان میادین میوه و تره‌بار، گفت: گزارش‌های مسئولان مختلف نشان می‌دهد تمامی مجموعه‌ مدیریت شهری تهران به مانند قطعات یک پازل به درستی و بهترین شکل ممکن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان کار خودشان را انجام دادند که این مساله مایه سرافرازی و افتخار است.

وی افزود: سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز به عنوان یکی از مهم ترین قطعات پازل خدمت‌رسانی مدیریت شهری تهران در این ایام توانست با برنامه‌ریزی دقیق به عنوان یک سازمان پشتیبان قوی کالاهای اساسی و مایحتاج شهروندان تهرانی را تامین و توزیع کند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در جریان جنگ رمضان، شهروندان در هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره‌ها دغدغه‌ای نداشتند چرا که می‌دانستند تمامی کالاها و مایحتاج به اندازه کافی در این مجموعه‌ها وجود دارد و این مساله باعث شد تا مردم خرید راحت، آسان و بدون دغدغه‌ای را داشته باشند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بیان کرد: گزارشات و مشاهدات نیز نشان می‌داد هیچ‌گونه کم و کسری و یا کم‌کاری در بازارها و میادین و سازمان میادین میوه و تره‌بار در توزیع و خدمات‌رسانی به شهروندان با وجود شرایط سخت وجود نداشته است.

وی یادآور شد: میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد سازمان میادین را هم چه در بازدیدهای اعضای شورای شهر و چه در بازدیدهایی که مسئولان قوه قضائیه و مدیران ارشد دولتی از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران انجام دادند، شاهد بودیم.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: از سازمان میادین که با ۱۰۰ درصد ظرفیت و توانی که در اختیار داشت در تامین و توزیع محصولات و مواد غذایی در ایان جنگ تحمیلی پای کار بود، تشکر می‌کنم.

براساس این گزارش، گزارشی از عملکرد سازمان میادین درباره عرضه میوه سال نو، خرمای ماه مبارک رمضان و همچنین اقدامات سازمان میادین در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان توسط مدیرعامل سازمان میادین ارائه شد.