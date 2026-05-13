به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و همزمان با برنامه «شاهنامه و هویت ایرانی»، آیین بهره‌برداری از ۱۰ دستگاه خودروی کتابخانه عمومی سیار، با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسولان فرهنگی کشور، در پهنه رودکی (مقابل تالار وحدت) برگزار شد.



این ۱۰ دستگاه خودروی کتابخانه عمومی سیار، با هدف ترویج خواندن و ارائه خدمات کتابخانه‌ای، به ۶۰ نقطه شهری و روستایی فاقد کتابخانه در استان‌های تهران، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، زنجان، سمنان و کردستان، راه‌اندازی خواهند شد.

وزیر فرهنگ در حاشیه مراسم رونمایی از ۱۰ کتابخانه سیار و در جمع خبرنگاران گفت: یکی از آرمان‌ها و دغدغه‌های مهم انقلاب اسلامی، تحقق عدالت بوده است. خوشبختانه در حوزه‌های مختلف، مسیر عدالت تا حد قابل توجهی پیش رفته است. امروز در حوزه زیرساخت‌ها، از جمله آب، گاز، خدمات تلفن، راه و دیگر خدمات عمومی، در این بیش از چهار دهه پس از انقلاب اتفاقات خوبی رقم خورده است. در حوزه بهداشت و درمان نیز همین‌طور است و در حوزه آموزش هم شاهد توسعه فضاهای آموزشی و مدرسه‌ها در اقصی نقاط کشور هستیم.



او در ادامه افزود: با این حال به نظر می‌رسد یکی از عرصه‌هایی که هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، حوزه عدالت فرهنگی است؛ یعنی دسترسی اقشار مختلف جامعه به محصولات و خدمات فرهنگی؛ از جمله کتاب، هنرهای نمایشی، سینما و دیگر عرصه‌های فرهنگی. این‌ها حقوق مردم است و طبیعی است که انتظار داشته باشند دسترسی سریع‌تر و گسترده‌تری به چنین خدماتی داشته باشند.



سیدعباس صالحی ادامه داد: به نظر می‌رسد نظامی که آرمانش عدالت بوده، در بسیاری از بخش‌ها موفق عمل کرده، اما در حوزه عدالت فرهنگی همچنان با فاصله‌ای نسبت به این آرمان مواجه هستیم. هنوز بخش‌هایی از جامعه به کتاب و کتابخانه دسترسی ندارند، برخی مناطق از سالن‌های نمایش بی‌بهره‌اند و در بسیاری از نقاط نیز دسترسی به سالن‌های سینما وجود ندارد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: برای جبران این فاصله، راهکارهای میان‌بر و میان‌مدتی وجود دارد که تلاش کرده‌ایم آن‌ها را دنبال کنیم. در حوزه سینما، تجربه سینماهای سیار را داریم و در حوزه کتابخانه نیز کتابخانه‌های سیار را راه‌اندازی کرده‌ایم. همان‌طور که مطلع هستید، این کتابخانه سیار در ادامه ۶۸ کتابخانه سیار پیشین به عنوان یک راهبرد جدی مورد توجه قرار گرفته است.



او ادامه داد: کتابخانه‌های سیار این امکان را فراهم می‌کنند که دسترسی به کتاب و کتابخانه برای مناطقی که از این امکانات محروم هستند فراهم شود. البته موضوع فقط کتاب و کتابخوانی نیست؛ بلکه انتقال فرهنگ دانایی از طریق روش‌های متنوعی است که همکاران ما در این کتابخانه‌ها اجرا می‌کنند و به مخاطبان ارائه می‌دهند. خوشبختانه مقدمات این مسیر با همکاری خوب سازمان برنامه و بودجه فراهم شده است. از همراهی برادر عزیزمان جناب آقای دکتر محمدی در این مسیر قدردانی می‌کنیم؛ چرا که این پشتیبانی‌ها کمک کرده تا روند کار با سرعت بیشتری پیش برود.



صالحی بیان کرد: امیدواریم حداکثر طی یک تا دو ماه آینده، ۱۰ کتابخانه سیار دیگر نیز به این مجموعه افزوده شود. در حال حاضر تقریباً در اکثر استان‌های کشور کتابخانه سیار فعال است، اما هنوز شش استان از این امکان برخوردار نیستند که باید به سرعت این خلأ را برطرف کنیم. همچنین در برخی استان‌ها نقاطی وجود دارد که قطعاً به کتابخانه سیار نیاز دارند. ان‌شاءالله با همت همکاران ما در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه، این مسیر را با سرعت بیشتری ادامه خواهیم داد.

کتابخانه‌های سیار، راهی برای رسیدن به مناطق محروم

آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در آیین بهره‌برداری از ۱۰ کتابخانه سیار جدید، جزئیاتی از توسعه ناوگان کتابخانه‌های سیار و برنامه‌های این نهاد برای گسترش عدالت فرهنگی در مناطق محروم را تشریح کرد.



وی با اشاره به همزمانی این مراسم با روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی گفت: در حال حاضر ۶۸ کتابخانه سیار در کشور فعال هستند که با اضافه شدن ۱۰ خودروی جدید، شمار کتابخانه‌های سیار نهاد به ۷۸ واحد خواهد رسید.



نظربلند با بیان اینکه کتابخانه‌های سیار عمدتاً در مناطق روستایی، محروم و فاقد کتابخانه فعالیت می‌کنند، افزود: هر کتابخانه سیار معمولاً بین هفت تا ۱۵ نقطه خدمت را پوشش می‌دهد و یکی از سیاست‌های دوره جدید مدیریتی نهاد، افزایش نقاط خدمت‌رسانی با استفاده از ظرفیت کتابخانه‌های سیار است.



دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به محدودیت‌های توسعه فضاهای فیزیکی کتابخانه‌ای اظهار کرد: خودروهای سیار می‌توانند نقش مؤثری در گسترش خدمات فرهنگی ایفا کنند، زیرا در این شیوه، برخلاف کتابخانه‌های ثابت که مراجعه‌کننده به کتابخانه مراجعه می‌کند، خدمات فرهنگی به سمت مخاطب برده می‌شود.



وی ادامه داد: این مسئله باعث می‌شود امکان جذب مخاطبان بیشتر، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان، فراهم شود و سازوکار کتابخانه‌های سیار نیز برای این گروه‌های سنی جذابیت بیشتری داشته باشد.



نظربلند همچنین درباره نحوه تأمین منابع این کتابخانه‌ها توضیح داد: به دلیل محدودیت فضای فیزیکی، مجموعه منابع کتابخانه‌های سیار بر اساس علایق و نیازهای مخاطبان انتخاب می‌شود و تلاش می‌کنیم کتاب‌های پرمخاطب و مورد نیاز را به این مناطق ارسال کنیم.



وی افزود: هر کتابخانه سیار به یک «کتابخانه مادر» متصل است و منابع آن در بازه‌های زمانی مشخص به‌روزرسانی و تعویض می‌شود تا خدمات‌رسانی به شکل مستمر ادامه پیدا کند.



دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با تأکید بر اهمیت عدالت فرهنگی گفت: امکان بهره‌مندی مناطق محروم و فاقد کتابخانه از خدمات کتابخانه‌ای، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های توسعه کتابخانه‌های سیار است و این اقدام می‌تواند در گسترش عدالت دسترسی به خدمات فرهنگی نقش مؤثری داشته باشد.



وی درباره نحوه فعالیت این خودروها نیز توضیح داد: کتابخانه‌های سیار دارای برنامه هفتگی مشخص هستند و زمان و مکان استقرار آن‌ها از طریق مدارس، مساجد، پایگاه‌های فرهنگی و خانواده‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.



نظربلند خاطرنشان کرد: تمام خودروهای سیار به سامانه GPS مجهز هستند و مسیر حرکت، توقف‌ها و نقاط خدمت‌رسانی آن‌ها به‌صورت کامل قابل رصد و ارزیابی است. دولت از برنامه راه‌اندازی «خانه‌های شاهنامه» در سراسر کشور با هدف گسترش عدالت فرهنگی خبر داد؛ طرحی که به‌صورت نمادین از دو استان آغاز و سپس در دیگر مناطق توسعه خواهد یافت.

عدالت فرهنگی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه آیین رونمایی از کتابخانه‌های سیار، از تدوین و حمایت از مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف تحقق عدالت فرهنگی در کشور دنبال می‌شود.



پورمحمدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه‌ها، توسعه کتابخانه‌های سیار به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار است. به گفته وی، بخشی دیگر از این اقدامات نیز به حوزه ادبیات کلاسیک ایران اختصاص دارد که آغاز آن همزمان با برگزاری همایش شاهنامه اعلام شده است.



وی با اشاره به برنامه راه‌اندازی «خانه‌های شاهنامه» در کشور افزود: این طرح با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اجرا خواهد شد و در مرحله نخست، دو خانه شاهنامه به‌صورت نمادین در استان‌های خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری افتتاح می‌شود.



رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه خراسان رضوی زادگاه ابوالقاسم فردوسی است، گفت: منطقه زاگرس و استان چهارمحال و بختیاری نیز پیوند تاریخی و فرهنگی عمیقی با شاهنامه دارند و به همین دلیل برای آغاز این طرح انتخاب شده‌اند.



پورمحمدی ادامه داد: پس از افتتاح اولیه، توسعه خانه‌های شاهنامه در سایر استان‌ها و شهرستان‌های کشور نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.



وی همچنین از حمایت دولت از پژوهشگران و فعالان حوزه ادبیات کلاسیک خبر داد و گفت: پشتیبانی از پروژه‌های تصحیح متون کهن ایرانی و ترجمه آثار فاخر ادبی ایران، از دیگر برنامه‌هایی است که با همکاری سیدعباس صالحی و مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری پیگیری می‌شود.