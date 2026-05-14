به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت روز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و بزرگداشت فردوسی نوشت:

«زبان فارسی، یکی از باشکوه‌ترین جلوه‌های تداوم تاریخی و فرهنگی ایران‌زمین است؛ زبانی که قرن‌ها حامل حکمت، شعر، عرفان، دانش و روایت مشترک مردمانی بوده که هویت خویش را در تلاطم تاریخ حفظ کرده‌اند.



اگر امروز ایران، با همه فراز و فرودهای تاریخی، همچنان صاحب صدایی مستقل و فرهنگی ریشه‌دار در جهان است، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین ستون‌های این ماندگاری، زبان فارسی است.



روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، فرصتی برای تامل دوباره در جایگاه این میراث سترگ تمدنی است؛ پاسداشت حافظه تاریخی، استقلال فرهنگی و میراث ماندگار نیاکان ایران‌زمین که در طول قرن‌ها، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مقاومت فرهنگی ما، در برابر استحاله و از خودبیگانگی بوده و توانسته در کنار تعامل با جهان، اصالت و ریشه‌های خویش را حفظ کند.



امروز نیز در جهانی که تحولات شتابان رسانه‌ای، فناوری‌های نوین و گسترش ادبیات و زبان‌های جهانی، سبک زیست نسل‌های جدید را دگرگون ساخته است، مسئولیت ما نه رویارویی با جهان جدید، بلکه یافتن راهی خردمندانه برای حفظ، تقویت و روزآمدسازی زبان فارسی است؛ زبانی که باید هم‌زمان ریشه‌دار، زنده، خلاق و توانمند باقی بماند و بتواند با نسل جدید سخن بگوید.



نسل جوان ایران، ناگزیر از حضور در جهان معاصر و گفت‌وگو با فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون است؛ اما این حضور، زمانی ثمربخش و ماندگار خواهد بود که پیوند او با زبان فارسی، به‌عنوان زبان هویت، فرهنگ و حافظه تاریخی این سرزمین، استوار و زنده بماند. آینده زبان فارسی، در گرو آن است که بتوانیم این گنجینه بزرگ را نه در قالب یادگاری از گذشته، بلکه به‌عنوان زبانی پویا، آفریننده و هم‌سخن با انسان امروز به آیندگان منتقل کنیم.



اینجانب، ضمن گرامی‌داشت روز پاسداشت زبان فارسی، امیدوارم به همت اساتید و اهالی فرهنگ و هنر، زبان فارسی همچنان پرتوان، الهام‌بخش و سربلند و روایت‌گر هویت، فرهنگ و استقلال این ملت بزرگ باقی بماند.»