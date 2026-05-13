۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

منتظری: خدمات قضایی در شرایط جنگی هم تعطیل‌ نیست

رئیس دیوان عالی کشور گفت: حضور مسئولانه قضات و کارکنان قوه قضاییه در صحنه و مدیریت جهادی امور توسط آنها، موجب شد ارائه خدمت به مراجعین و اصحاب پرونده بدون هیچ‌گونه وقفه صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه و حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضاییه از خدمات قضات و کارکنان دستگاه قضا به ویژه در زمان جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی- صهیونی در تجاوز وحشیانه به ایران اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: قضات شجاع و کارکنان خدوم عدلیه دوشادوش نیروهای مسلح در اجرای حق و عدالت از هیچ کوششی فروگذار نکردند و با خدمت صادقانه و متعهدانه خوش درخشیدند.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه ارائه خدمات قضایی حتی در شرایط جنگی تعطیل بردار نیست، تصریح کرد: حضور مسئولانه قضات و کارکنان قوه قضائیه در صحنه و مدیریت جهادی امور توسط آنها، موجب شد ارائه خدمت به مراجعین و اصحاب پرونده بدون هیچ گونه وقفه صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بهره‌گیری از سامانه‌های غیرحضوری ویژه قضات اشاره و عنوان کرد: انشاءالله با مدیریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به گونه‌ای برنامه‌‍ریزی شود تا در شرایط بحران بتوانیم به نحو احسن و مطلوب‎تر به مردم عزیز ایران اسلامی که اصلی‌ترین سرمایه این کشور هستند خدمت رسانی کنیم.

