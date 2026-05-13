نفوذ توده گردوخاک به اصفهان؛ دما تغییر محسوسی ندارد

نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی، طی امروز چهارشنبه تا اواسط هفته آینده، ناپایداری‌های جوی به‌صورت افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک نفوذ توده گردوخاک از کشورهای همسایه و بارش رگباری در مناطق غربی و شمالی پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، بارش در نواحی غرب و شمال استان طی روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه محتمل است.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی برای ناپایداری‌های پنج روز پیش رو، خاطرنشان کرد: طی روزهای شنبه و یکشنبه )۲۶ و ۲۷ اردیبهشت) وزش باد شدید تا خیلی شدید و وقوع توفان لحظه‌ای، همه مناطق استان به ویژه نائین، خوانسار، مبارکه، اردستان، خورو و بیابانک، دهق، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدون‌شهر، کوهرنگ، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین‌شهر و میمه، برخوار، کاشان، آران و بیدگل، دهاقان، نطنز، ورزنه و اصفهان را در بر می گیرد.

حاجی بابایی افزود: همچنین برای روز یک‌شنبه ۲۷ اردیبهشت، مناطق جنوب و شرق استان از جمله خور و بیابانک، دهق، سمیرم، شهرضا، نائین، ورزنه، چوپانان، برخوار و دولت‌آباد بیش از سایر نقاط مستعد وزش باد شدید، توفان لحظه‌ای و خیزش گردوخاک خواهند بود.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر، امروز گرم‌ترین نقطه استان است و بویین میاندشت، خنکترین ایستگاه استان دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می کند.

به گفته معاون هواشناسی استان اصفهان، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات پیش رو بین ۳۳ و ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.