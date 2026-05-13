۲۴ هکتار اراضی استان سمنان تجمیع و یکپارچه سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی سمنان از اجرای موفقیت آمیز تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در استان خبر داد و گفت: این آمار طی سال گذشته شامل ۲۴ هکتار اراضی کشاورزی بوده است.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای سیاست های جهاد کشاورزی مبنی بر تثبیت تولیدات کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه بیشترین سهم این یکپارچه سازی متعلق به شهر سمنان بوده است، توضیح داد: از این تعداد ۱۸ هکتار اراضی کشاورزی سمنان یکپارچه سازی شد.

خراسانیان با بیان اینکه مابقی این اراضی در شاهرود تجمیع شده است، اضافه کرد: شش هکتار یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در این شهرستان اجرایی شده است.

وی به هماهنگی لازم برای اقتصادی کردن بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: افزایش بهره وری، مدیریت واحد بر منابع و نهاده های کشاورزی، ارائه الگوی کشت مناسب با نیاز منطقه از مزایای این طرح است که با قوت ادامه خواهد داشت.