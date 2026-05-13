  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

کشف احتکار مصالح ساختمانی در دامغان؛ متهم به تعزیرات حکومتی معرفی شد

کشف احتکار مصالح ساختمانی در دامغان؛ متهم به تعزیرات حکومتی معرفی شد

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از کشف احتکار مصالح ساختمانی در شهرک صنعتی دامغان خبر داد و گفت: متهم دستگیر و به تعزیرات حکومتی این شهرستان معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان از کشف احتکار مصالح ساختمانی در این شهر خبر داد و بیان کرد: این رویداد در شهرک صنعتی این شهرستان رخ داده بود.

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی دامغان با اشراف اطلاعاتی پی بردند که فردی اقدام به احتکار مصالح ساختمانی کرده است لذا دستور بازدید و بازرسی محل صادر شد.

فرمانده انتظامی دامغان از همکاری بازرسان اداره صمت در کشف این پرونده خبر داد و تصریح کرد: در بازرسی مقدار چهار هزار مصالح ساختمانی کشف شده است.

عرب اظهار از دستگیری مالک این انبار خبر داد و اظهار داشت: ارزش این مصالح ساختمانی طبق نظر کارشناسان امر بالغ بر چهار میلیارد ریال برآورد می شود.

وی اضافه کرد: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی دامغان معرفی و ارجاع داده شده است.

کد مطلب 6829055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه