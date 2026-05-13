کشف احتکار مصالح ساختمانی در دامغان؛ متهم به تعزیرات حکومتی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان از کشف احتکار مصالح ساختمانی در این شهر خبر داد و بیان کرد: این رویداد در شهرک صنعتی این شهرستان رخ داده بود.

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی دامغان با اشراف اطلاعاتی پی بردند که فردی اقدام به احتکار مصالح ساختمانی کرده است لذا دستور بازدید و بازرسی محل صادر شد.

فرمانده انتظامی دامغان از همکاری بازرسان اداره صمت در کشف این پرونده خبر داد و تصریح کرد: در بازرسی مقدار چهار هزار مصالح ساختمانی کشف شده است.

عرب اظهار از دستگیری مالک این انبار خبر داد و اظهار داشت: ارزش این مصالح ساختمانی طبق نظر کارشناسان امر بالغ بر چهار میلیارد ریال برآورد می شود.

وی اضافه کرد: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی دامغان معرفی و ارجاع داده شده است.