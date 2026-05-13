فعالیت ۱۶۰ مزرعه گل محمدی در گلپایگان

حمیدرضا قربانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تولید گل محمدی و گلاب در این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۰ تولیدکننده فعال در زمینه کشت گل محمدی در گلپایگان فعالیت می‌کنند و حدود ۱۶۰ مزرعه نیز به صورت مستقیم در این حوزه مشغول تولید هستند.

وی افزود: از لحاظ اسانس و کیفیت، گل محمدی گلپایگان حتی از کاشان نیز کیفیت بالاتری دارد و عمده گل تولیدی این شهرستان به کاشان ارسال می‌شود.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلپایگان با بیان اینکه در حال حاضر سه شرکت فرآوری، تولید گلاب و عرقیات گیاهی و ۲۰ کارگاه کوچک گلاب‌گیری در این شهرستان فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: اشتغال‌زایی بسیار خوبی در این حوزه انجام شده و برنامه داریم با برگزاری رویدادها و جشنواره‌هایی از جمله جشنواره گلاب‌گیری و جشنواره گلاب و عرقیات گلپایگان که هر سال در ۳۰ اردیبهشت برگزار می‌شود، گلپایگان را در حوزه گل محمدی و گلاب‌گیری بیش از پیش معرفی کنیم.

قربانی تاکید کرد: گلاب گلپایگان یک گلاب ارگانیک و بسیار باکیفیت است و گل محمدی نیز پایه بسیاری از عطرهای مطرح دنیا به شمار می‌رود که البته با واسطه و با قیمت‌های بالا به کشورهای اروپایی و شرکت‌های تولید عطر صادر می‌شود.

وی ادامه داد: تلاش داریم با آموزش‌هایی که از سوی جهاد کشاورزی برای تولیدکنندگان برگزار می‌شود، از شیوه‌های سنتی به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم و کارگاه‌های گلاب‌گیری را توسعه دهیم. همچنین قصد داریم ارقام مقاوم‌تر و باکیفیت‌تر گل محمدی که توسط مؤسسات تحقیقات کشاورزی تولید شده‌اند، از طریق اساتید و کارشناسان به کشاورزان معرفی شود تا زمینه ایجاد مزارع صنعتی و بزرگ فراهم شود.

وی افزود: برای چهار فصل سال، چهار جشنواره و برای ۱۲ ماه سال نیز رویداد مهمی تعریف شده است و برنامه‌های هر رویداد نیز از پیش مشخص شده تا اجرای آن‌ها با انسجام بیشتری دنبال شود.

قربانی خاطرنشان کرد: هدف ما از اجرای این رویدادها معرفی محصولات گلپایگان، ایجاد شادی و نشاط اجتماعی، رونق صنعت گردشگری و حمایت از فعالان این حوزه از جمله اقامتگاه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها و سایر مشاغل مرتبط با گردشگری است.

وی تاکید کرد: نباید منتظر بمانیم تا شرایط خاص یا بحران‌ها تعیین‌کننده روند فعالیت‌ها باشند، بلکه باید جریان عادی زندگی، نشاط اجتماعی و پویایی جامعه حفظ شود. هر فرد و مسئولی در هر جایگاهی وظیفه دارد دین خود را نسبت به جامعه ادا کند و ما نیز تلاش می‌کنیم با برگزاری جشنواره‌ها و رویدادها، زمینه امیدآفرینی، نشاط اجتماعی، اتحاد و انسجام بیشتر را در جامعه فراهم کنیم.