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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

موفقیت داوران فوتبال ایران در سمینار سالانه نخبگان آسیا

موفقیت داوران فوتبال ایران در سمینار سالانه نخبگان آسیا

۷ داور ایرانی سمینار سالانه داوران نخبه آسیا را با موفقیت پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سمینار سالانه داوران نخبه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از ۱۲ تا ۱۶ مرداد به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد و هفت داور ایرانی شامل موعود بنیادی‌فرد، پیام حیدری، بیژن حیدری، وحید کاظمی، امیر عرب براقی، حسن اکرمی و مرتضی منصوریان در این دوره حضور دارند.

در این سمینار، داوران منتخب آسیا در بخش‌های مختلف آموزشی، آزمون‌های تئوری و ارزیابی‌های آمادگی جسمانی بر اساس آخرین دستورالعمل‌ها و استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نمایندگان کشورمان با آمادگی مطلوب، تمامی آزمون‌های تئوری و آمادگی جسمانی این دوره را با موفقیت پشت سر گذاشتند و موفق به کسب تأییدیه‌های لازم برای ادامه حضور در فهرست داوران بین‌المللی کنفدراسیون فوتبال آسیا شدند.

سمینار سالانه داوران نخبه AFC با هدف ارتقای سطح دانش فنی، یکسان‌سازی شیوه اجرای قوانین بازی، مرور آخرین دستورالعمل‌های داوری و ارزیابی آمادگی جسمانی داوران بین‌المللی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6909777

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