ایوب شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در جریان گشت و کنترل مناطق، یک متخلف زیست‌محیطی را که اقدام به زنده‌گیری کبک‌های وحشی کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام شده از این فرد، هشت قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد که چهار قطعه از این پرندگان به دلیل شرایط نامناسب نگهداری تلف شده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز بیان کرد: چهار قطعه کبک باقی‌مانده پس از بررسی وضعیت سلامت توسط کارشناسان محیط زیست و انجام اقدامات لازم، در صورت تأیید شرایط، مطابق ضوابط در زیستگاه طبیعی رهاسازی خواهند شد.

شریفی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان حوزه محیط زیست، خاطرنشان کرد: پرونده فرد متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار، صید و زنده‌گیری حیات وحش، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی محیط زیست اطلاع دهند.