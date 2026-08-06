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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

شکارچی متخلف کبک‌های وحشی در سقز دستگیر شد

شکارچی متخلف کبک‌های وحشی در سقز دستگیر شد

سقز- رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز از دستگیری یک متخلف زنده‌گیری پرندگان وحشی در این شهرستان خبر داد و گفت: هشت قطعه کبک وحشی از این فرد کشف و ضبط شد.

ایوب شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در جریان گشت و کنترل مناطق، یک متخلف زیست‌محیطی را که اقدام به زنده‌گیری کبک‌های وحشی کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام شده از این فرد، هشت قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد که چهار قطعه از این پرندگان به دلیل شرایط نامناسب نگهداری تلف شده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز بیان کرد: چهار قطعه کبک باقی‌مانده پس از بررسی وضعیت سلامت توسط کارشناسان محیط زیست و انجام اقدامات لازم، در صورت تأیید شرایط، مطابق ضوابط در زیستگاه طبیعی رهاسازی خواهند شد.

شریفی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان حوزه محیط زیست، خاطرنشان کرد: پرونده فرد متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار، صید و زنده‌گیری حیات وحش، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6909787

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چطور دلشون میاد اینارو شکار کنن

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