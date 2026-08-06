به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید مطهریزاده صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال، شمار جانباختگان تصادفات جادهای استان ۶ درصد کاهش یافته، اما متأسفانه فوتیهای تصادفات درونشهری ۶۷ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: تخطی از سرعت مطمئنه و خوابآلودگی رانندگان از مهمترین عوامل وقوع تصادفات است و در این مدت افزایش واژگونی خودروها و انحراف به چپ نیز مشاهده شده است.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی ادامه داد: بیشترین تصادفات در بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۲۰ رخ داده است.
مطهریزاده با اشاره به عملکرد پلیس فتا گفت: در چهار ماه نخست امسال، ۱۶ میلیارد تومان از وجوه کلاهبرداریهای سایبری به مالباختگان بازگردانده شده و شهروندان میتوانند از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در ارتباط باشند.
وی با بیان اینکه سرقتها در استان ۱۱ درصد افزایش یافته است، افزود: در همین مدت، دستگیری سارقان نیز ۲۳ درصد رشد داشته و در مجموع ۶ هزار و ۴۱۳ فقره سرقت در استان به وقوع پیوسته است.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: از این تعداد، ۲ هزار و ۵۰۹ فقره سرقت مهم و یک هزار و ۹۱۱ فقره سرقت خرد بوده است که کاهش این آمار نیازمند همکاری همه دستگاهها در حوزه پیشگیری است.
مطهریزاده همچنین از کشف ۵۵۲ کیلوگرم مواد مخدر در چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این رابطه ۶۶ قاچاقچی دستگیر، پنج باند قاچاق متلاشی و ۵۲ دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.
وی با اشاره به افزایش نزاعهای دستهجمعی در استان بیان کرد: بخشی از این درگیریها ناشی از مشکلات اقتصادی، معیشتی و اختلافات مرتبط با کمآبی در فصل کشاورزی است.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی افزود: در یکی از نزاعهای سنگین، ۱۱ نفر دستگیر شدند و پلیس با اجرای گشتهای مستمر، تأمین امنیت تفرجگاهها و پارکها را در دستور کار دارد.
مطهریزاده خاطرنشان کرد: در چهار ماه نخست امسال ۷۱۴ نفر از اراذل، اوباش، مزاحمان نوامیس و مخلان نظم عمومی دستگیر و ۴۶۰ دستگاه خودرو و ۳۷۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شد.
وی در پایان گفت: بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲، تمامی مشمولان غایب و غیرغایب دارای چهار فرزند و همچنین مشمولان دارای سه فرزند و بیش از ۴۱ سال سن از خدمت سربازی معاف هستند و این مصوبه تا سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.
نظر شما