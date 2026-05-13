تیراندازی در مجلس سنای فیلیپین+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، رسانه ها امروز چهارشنبه از وقوع تیراندازی در مجلس سنای فیلیپین خبر می دهند.

رویترز به نقل از یک شاهد عینی از شنیده شدن صدای بیش از ۱۲ شلیک در سنای فیلیپین خبر داد؛ اما یکی از نمایندگان اعلام کرد در این حادثه هیچ فردی زخمی یا کشته نشده است.

ساختمان سنا قرنطینه شد و نیروهای مسلح در آنجا مستقر شدند.





تا کنون علت وقوع این حادثه اعلام نشده است.

خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص اعلام کرد: این حادثه در بحبوحه تلاش برای دستگیری سناتور رونالد باتو دلا روسا، رئیس پلیس سابق و از چهره‌های کلیدی در جنگ علیه مواد مخدر در دولت رودریگو دوترته، رخ داد. او پیش از این در فیسبوک به صورت زنده اعلام کرده بود که بازداشت اش قریب‌ الوقوع است.



طبق گزارش‌های اولیه، این پرونده مربوط به تحقیقات دیوان کیفری بین‌ المللی در مورد ادعاهای جنایت علیه بشریت است. هویت تیرانداز و تلفات احتمالی هنوز رسما تأیید نشده است.