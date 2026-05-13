کرملین: آمریکا همکاری با روسیه را به حل بحران اوکراین گره نزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در سخنانی اعلام کرد: آزمایش‌ موشک «سارمات» رویدادی مهم برای روسیه و امنیت کشور برای سال‌ های آینده است. آمریکا هنوز هیچ واکنش رسمی نسبت به آزمایش‌ موشک «سارمات» نشان نداده است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: مسکو در خصوص پرتاب موشک‌هایی مانند سارمات کاملا مطابق با رویه‌ های بین‌ المللی اطلاع‌ رسانی می‌ کند. امیدواریم وقتی آمریکا از گره زدن توسعه همکاری های میان دو کشور به حل و فصل بحران اوکراین دست بردارد، مسیر برای طیف وسیعی از پروژه‌ها باز شود. در دستور کار روسیه و آمریکا می‌تواند پروژه‌های زیادی در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد وجود داشته باشد که برای شرکت‌های روسی و آمریکایی سودمند باشند.

دیمیتری پسکوف، سپس افزود: روسیه همچنان به تماس‌ های دائم خود با آمریکا در مورد مسئله حل و فصل بحران اوکراین ادامه می‌دهد. ما از طریق آمریکا به عنوان واسطه در تماس‌ های مربوط به حل و فصل مناقشه، با اوکراین تبادل اطلاعات می کنیم. مذاکرات در مورد حل و فصل بحران اوکراین به ناچار بسیار پیچیده و همراه با جزئیات مهم بسیاری خواهد بود. زلنسکی باید به نیروهای مسلح اوکراین دستور دهد تا دونباس و دیگر مناطق روسیه را ترک کنند تا مسیری برای مذاکرات صلح تمام عیار گشوده شود.