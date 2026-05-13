به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که اتحادیه اروپا با اعمال تحریمها علیه مسکو و همزمان سال ها نادیده گرفتن عملیات بهاصطلاح ضدتروریستی کییف علیه ساکنان دونباس و حتی بالعکس حمایت همهجانبه از این رژیم، ریاکاری و رویکرد دوگانه خود را نشان داده است.
باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.
شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.
