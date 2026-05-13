  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۱

روسیه: چشم‌پوشی اروپا از جنایات اوکراین ریاکارانه است

روسیه: چشم‌پوشی اروپا از جنایات اوکراین ریاکارانه است

یک مقام روس، چشم پوشی اروپا از جنایات اوکراین در مناطق روس نشین این کشور را ریاکارانه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌ها علیه مسکو و همزمان سال ها نادیده گرفتن عملیات به‌اصطلاح ضدتروریستی کی‌یف علیه ساکنان دونباس و حتی بالعکس حمایت همه‌جانبه از این رژیم، ریاکاری و رویکرد دوگانه‌ خود را نشان داده است.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

کد مطلب 6828387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه