به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌ها علیه مسکو و همزمان سال ها نادیده گرفتن عملیات به‌اصطلاح ضدتروریستی کی‌یف علیه ساکنان دونباس و حتی بالعکس حمایت همه‌جانبه از این رژیم، ریاکاری و رویکرد دوگانه‌ خود را نشان داده است.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.