مسکو: اروپا به پیشنهاد روسیه درباره مذاکرات دوجانبه پاسخ نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) به ریانووستی گفت که اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره نامزدی گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان برای مذاکرات میان مسکو و بروکسل، طوفانی از بحث‌ها را در اروپا برانگیخته است.

وی افزود: مسکو هنوز پاسخی از اروپا در مورد نامزدی شرودر برای مذاکرات روسیه و اتحادیه اروپا دریافت نکرده است.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا از زمان شروع جنگ اوکراین به تیرگی گراییده است. کشورهای اروپایی به جای رویکرد تعاملی برای حل مسائل با مسکو به افزایش هزینه های دفاعی و تولید سلاح روی آورده اند.