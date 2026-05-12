احتمال ازسرگیری مذاکرات درباره عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، مارتا کاس، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا پیش از نشست وزرای امور خارجه آن در بروکسل گفت که این اتحادیه ممکن است مذاکرات مستقیم با اوکراین درباره عضویت را تا پایان ماه ژوئن آغاز کند.

کشورهای اروپایی با هدف جدا کردن اوکراین از روسیه و ایجاد واگرایی بین روس ها و اوکراینی ها وعده عضویت کی یف در ناتو و اتحادیه اروپا را به این کشور دادند.

نزدیک شدن کی یف به ناتو و غرب موجب خشم روسیه و در نتیجه شروع عملیات نظامی مسکو علیه اوکراین شد.

در شرایطی که بخش شرقی اوکراین به تصرف روسیه در آمده، کی یف اکنون در مقابل مسکو تنها مانده و کمک های مالی و تسلیحاتی غرب به این کشور کاهش یافته است.