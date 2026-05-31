۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

دستیار پوتین: اوکراین مانع اجرای تفاهم‌های حاصل شده در «انکوریج» است

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه در سخنانی اعلام کرد: اوکراین مانع اجرای تفاهم‌های حاصل شده در نشست «انکوریج» میان رؤسای جمهور روسیه و آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو تمامی موضوعات مورد نگرانی خود درباره درگیری اوکراین و نقش آمریکا در آن را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با واشنگتن در میان می‌گذارد.

دستیار رئیس‌ جمهور روسیه سپس اضافه کرد: این موضوع شامل نقش آمریکا در ارائه کمک‌های نظامی و فناوری به اوکراین نیز می‌شود.

یوری اوشاکوف در ادامه افزود: واکنش اوکراین مانع از آن می شود که ایالات متحده بتواند تفاهم‌ های حاصل‌شده در نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا (موسوم به نشست انکوریج) را اجرا کند.

ترامپ ۱۷ آوریل سال پیش در اجلاسی در انکوریج واقع در آلاسکا، با رئیس جمهور پوتین دیدار کرد و این جلسه را «بسیار سازنده» توصیف کرد و اظهار داشت که در مذاکرات «پیشرفت» حاصل شده است.

کاخ سفید همچنین ۲۰ آوریل میزبان رئیس جمهور زلنسکی به همراه رهبران اروپایی بود تا در مورد ضمانت‌های امنیتی و «معامله احتمالی مبادله زمین» گفتگو کنند.

ترامپ پیش از این ناامیدی خود را از عدم تمایل زلنسکی برای دستیابی به توافق برای پایان دادن به درگیری ابراز کرده و گفته بود: «به زلنسکی بگویید توافق کند، زیرا پوتین آماده معامله است... معامله با زلنسکی بسیار دشوار است.»

کرملین به نوبه خود بارها آمادگی روسیه را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز در اوکراین اعلام کرده است و دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اظهار داشت که پویایی در جبهه «برای ما مثبت» است، به این معنی که عملیات تهاجمی نیروهای مسلح روسیه با هدف تحمیل یک راه حل مسالمت‌آمیز انجام می‌شود.

