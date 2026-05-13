به گزارش خبرنگار مهر، سعید فکوری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه تربت حیدریه اظهار کرد: پارسال رقم اعتبار درمانی برای بیماران نیازمند، بیماران سرطانی، تهیه پروتز و پرداخت بخشی از هزینههای درمان بیش از ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اختصاص یافت که نسبت به سال قبل از آن تقریباً دو برابر شدهبود.
رئیس جمعیت هلال احمر تربت حیدریه بیان کرد: پارسال همچنین ۱۴۰ میلیارد ریال خدمات حمایتی در قالبهای مختلف ارایه شد که بخشی از این خدمات با کمک خیران انجام گرفت.
وی گفت: با این حال افزایش شدید قیمت دارو و تجهیزات درمانی باعث شده نیاز بیماران روزبهروز بیشتر و افزایش اعتبارات نیز، پاسخگوی کامل آنها نباشد.
فکوری با اشاره به وظایف هلالاحمر در قانون مدیریت بحران کشور بیان کرد: آموزش همگانی، تخصصی و ارتقای سطح آگاهی مردم یکی از مهمترین مأموریتهای این نهاد خدمات اجتماعی است و در همین راستا پارسال بیش از ۲۸ هزار نفر در شهرستانهای تربتحیدریه و زاوه آموزشهای مختلف را فرا گرفتند.
رئیس جمعیت هلال احمر تربت حیدریه افزود: این آموزشها در قالب بیش از ۳۱۰ دوره تخصصی و عمومی برگزار و بخش قابل توجهی از آن در مدارس،دانشگاهها، ادارات و جوامع محلی اجرا شدهاست.
وی با اشاره به اجرای طرح «دادرس» در مدارس بیان کرد: سال ۱۴۰۳ تنها ۱۴ مدرسه تحت پوشش این طرح بودند اما پارسال این تعداد به ۷۵ مدرسه افزایش یافت که نشاندهنده رشد قابل توجه آموزشهای امدادی در مدارس این خطه است
فکوری ادامه داد: همچنین هشت مورد فوت در صحنه حوادث ثبت و عمده عملیاتها به صورت مشترک با اورژانس و علوم پزشکی در جادهها انجام میشود.
رئیس جمعیت هلال احمر تربت حیدریه با بیان اینکه بعد جنگ ۱۲ روزه و افزایش دغدغه خانوادهها،استقبال مردم از آموزشهای امدادی بیشتر شد افزود: پارسال تعداد ۳۱ دوره ۲۲ ساعته امداد و کمکهای اولیه برگزار، اما تنها در یک ماه و نیم ابتدایی امسال، ۲۶ دوره مشابه اجرا شد که بیانگر افزایش چشمگیر تقاضای عمومی است.
