سقوط مرگبار از ارتفاع در اخلمد چناران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی منیری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی اعلام مرکز فرماندهی و عملیات جمعیت هلال احمر استان EOC مبنی بر حادثه سقوط از ارتفاع در منطقه پلنگ‌دره روستای اخلمد بعد از آبشار هفتم اخلمد چناران در ساعت ۱۴:۴۵ روز گذشته، بلافاصله سه تیم عملیاتی امداد و نجات جمعیت هلال احمر این شهرستان شامل ۹ نجاتگر به همراه خودرو پیکاپ، آمبولانس و موتورلانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی بیان کرد: نجاتگران با توجه به صعب‌العبور بودن محل، با استفاده از سیستمهای فنی کار در ارتفاع و ایجاد کارگاه‌های تخصصی نجات به مصدوم دسترسی پیدا کردند.

وی گفت: متأسفانه فرد حادثه‌ دیده، مردی حدوداً ۶۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه جان باخته بود.

منیری افزود: این عملیات پس از ۱۰ ساعت تلاش مستمر نجاتگران و در شرایط سخت محیطی، در ساعت ۱ بامداد به پایان رسید.