اختصاص یک دستگاه رادیوتراپی سرطان در تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رحیمی بیستونی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اظهار کرد:فضای فیزیکی این دستگاه در بیمارستان امام حسین علیه‌السلام آماده شده و با راه‌اندازی آن، خدمات MRI به صورت روزانه ارائه خواهد شد تا مشکل نوبت‌های طولانی مردم کاهش یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه از اجرای گسترده پروژه‌های درمانی و تجهیزاتی در این دانشگاه خبر داد و گفت: بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه و تجهیزات درمانی در سال گذشته و امسال برای ارتقای خدمات سلامت منطقه تعریف شده که در تاریخ دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه کم‌سابقه است.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، طولانی بودن نوبت‌های MRI بود که پس از طرح این مطالبه از سوی رسانه‌ها، پیگیری‌های لازم برای تأمین دستگاه جدید آغاز شد.

رحیمی افزود: یک دستگاه MRI پیشرفته یک و نیم تسلا از برند فیلیپس به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان از محل پروژه‌های بین‌المللی برای دانشگاه تأمین شده که علاوه بر تصویربرداری معمول، قابلیت انجام «تراکتوگرافی مغز» و تشخیص‌های دقیق‌تر عصبی را نیز دارد.

